Накануне, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иранская власть с самого начала знала о том, что украинский пассажирский самолет был сбит. Об этом, по его словам, свидетельствует запись диспетчерской Тегерана с шедшим на посадку самолетом Ирана, экипаж которого сообщил о летящей ракете.
«Публикация этого звукового файла украинской стороной нарушает закон и повлияет на дальнейшее сотрудничества Ирана и Украины по делу о катастрофе самолета», — заявил Резайефар.
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Тем временем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что ведомство пока не может сказать, насколько конструктивны претензии Зеленского относительно недостаточной компенсации семьям жертв, а также касательно намерения иранской стороны привлечь украинских специалистов к расшифровке черных ящиков, чтобы не передавать их Украине.