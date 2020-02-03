Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолета Boeing 737. Об этом глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар сказал агентству Mehr 3 февраля

«Там все слышно»: Зеленский рассказал еще об одной записи в деле о сбитом «Боинге» © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что иранская власть с самого начала знала о том, что украинский пассажирский самолет был сбит. Об этом, по его словам, свидетельствует запись диспетчерской Тегерана с шедшим на посадку самолетом Ирана, экипаж которого сообщил о летящей ракете.

«Публикация этого звукового файла украинской стороной нарушает закон и повлияет на дальнейшее сотрудничества Ирана и Украины по делу о катастрофе самолета», — заявил Резайефар.

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Тем временем официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что ведомство пока не может сказать, насколько конструктивны претензии Зеленского относительно недостаточной компенсации семьям жертв, а также касательно намерения иранской стороны привлечь украинских специалистов к расшифровке черных ящиков, чтобы не передавать их Украине.