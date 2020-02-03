Ранее Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам с помощью различных электронных баз данных. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим миллионов граждан.
«Стоит сейчас Дубилет у Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25% людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку», — написала Богуцкая.
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Евгений Головаха — доктор философских наук, украинский политолог, социолог и общественный деятель. Автор собственной психолого-социологической интерпретации массового психологического явления социальной амбивалентности украинского общества.