По ее словам, украинский лидер «идет не совсем тем путем».
«Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает», — сказала она, добавив, что украинцы перестают верить власти.
Политик считает, что после победы Зеленского на выборах к власти в стране пришло «болото».
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Она добавила, что в партию «Слуга народа» входят люди, которые не умеют думать.
Савченко обратилась к гражданам Украины с призывом в следующий раз голосовать не эмоциями и смехом, а исключительно разумом.