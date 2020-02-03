Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко в эфире телеканала ZIK на днях обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не выполняет предвыборные обещания

Профессором, верхолазом или в армию. Савченко рассказала, как продвигается ее трудоустройство © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Все обещания, которые были даны, были очень хорошими. А выполнение их очень хромает», — сказала она, добавив, что украинцы перестают верить власти.

Политик считает, что после победы Зеленского на выборах к власти в стране пришло «болото».

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Она добавила, что в партию «Слуга народа» входят люди, которые не умеют думать.

Савченко обратилась к гражданам Украины с призывом в следующий раз голосовать не эмоциями и смехом, а исключительно разумом.