Ввиду роста популярности идей национал-социализма на Украине возвращение Донбасса не представляется возможным. Об этом лидер «Союза левых сил» Василий Волга сказал в интервью изданию Украина.ру 2 февраля

«Готовимся к реинтеграции». Неонацисты из С14 показали, как будет зачищать Донбасс огнеметом © Скриншот из видео

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«Возвращение Донбасса на Украину невозможно. Ни ментально, ни политически, ни экономически, ни культурно», — убежден он.

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