По его словам, украинские националисты усиленно готовятся к реваншу, а их идея — национал-социализм — становится все более востребованной среди населения страны. В связи с этим политик не видит возможностей для возвращения реинтеграции Донбасса.
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«Возвращение Донбасса на Украину невозможно. Ни ментально, ни политически, ни экономически, ни культурно», — убежден он.
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