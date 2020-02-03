«Готовимся к реинтеграции». Неонацисты из С14 показали, как будет зачищать Донбасс огнеметом
«Готовимся к реинтеграции». Неонацисты из С14 показали, как будет зачищать Донбасс огнеметом
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По его словам, украинские националисты усиленно готовятся к реваншу, а их идея — национал-социализм — становится все более востребованной среди населения страны. В связи с этим политик не видит возможностей для возвращения реинтеграции Донбасса.

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«Возвращение Донбасса на Украину невозможно. Ни ментально, ни политически, ни экономически, ни культурно», — убежден он.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.