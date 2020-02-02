Лидер Союза Левых сил Василий Волга в интервью изданию Украина.ру посетовал на то, что идеи украинского национализма в его стране разделяет уже не меньшинство, а большинство населения

- Василий, что произошло с Зеленским? Почему он произнес в Польше эту чушь про начало Второй мировой войны, которую якобы наравне с фашистской Германией развязал Советский Союз? С чем это связано? Это как-то отразится на его рейтингах?

— Ничего с Зеленским не произошло. Это у вас в Москве по какой-то причине, поддавшись украинской истерии влюбленности в Голобородько, так же поверили, что Зеленский — это Голобородько. Нет. Зеленский это тот, кто искренне считает защитников Донбасса «мразями».

Так же Зеленский, будучи артистом разговорного жанра, очень хорошо чувствует настроение публики, настроение её пассионарной части, которая только и может дать власть. А настроение это именно такое, как он его и озвучил.

Открывайте глаза, пора уже. Зеленский — это не против Порошенко, это продолжение Порошенко. Более молодое, не пьющее, спортивное, симпатичное и гораздо более эффективное.

Рейтинг Зеленского, конечно, несколько просядет, но не на столько, чтобы он мог волноваться за прочность своего положения.

- Проиграла ли левая идея на Украине? Кто виновен в поражении левых? Несут ли за это ответственность Симоненко и Мороз?

— Конечно. Левая идея сегодня на Украине разгромлена. Симоненко и Мороз, как впрочем и все другие лидеры левого движения, и я в том числе — мы все несем ответственность за развал левого движения.

Причина этого развала — идеологическое предательство и предательство избирателей. Мы, пока еще были при власти, отказались от борьбы за обобществление средств производства, помогая олигархам приватизировать все наиболее прибыльные предприятия Украины, уворовывая их у украинского народа.

Двадцать лет парламентский комитет по приватизации возглавлял коммунист и все до единого объекта были отданы олигархам почти что задаром именно благодаря подписи. Не без того, конечно, что Симоненко на этом зарабатывал, давая добро своему однопартийцу эту подпись ставить.

— Почему гражданское общество на Украине не протестует против попыток агрессивного националистического меньшинства навязать Украине свою повестку?



— Потому, что это только в вашей голове такая иллюзия о том, что идеи украинского национализма поддерживаются меньшинством. Они поддержаны уже большинством населения. На Западе Украины эта поддержка тотальная и агрессивная, на Востоке 50/50.

От того, что вы видите не миллионы, а только тысячи, принимающих участие в факельном шествии, не делайте ошибочного вывода о том, что вот только те, кто ходит с факелами и носит свастику — это только и есть сторонники национализма. Не заблуждайтесь. Из окон домов с одобрением и вдохновением на эти факельные шествия смотрит процентов около шестидесяти населения. И даже если кто-то думает, что факельные шествия это перегиб, то в душе он согласен с тем, что это есть наша украинская специфика и история, и мы должны показать это москалям!

- Если рейтинг Зеленского упадет, то как, по вашему мнению, будут развиваться события на Украине? Националисты возьмут реванш?



— Да, конечно. Они к этому усиленно готовятся и их идея — национал-социализм — все более становится востребованной. Все более народ говорит о том, что олигархов надо отстранить от власти, поскольку это «жиды», и реализовать программу национализации средств производства, вернув их народу, восстановив социалистический способ хозяйствования. Т.е. сделать так, как это говорит партия «Свобода».

- А что с Донбассом? Он потерян для Украиной? Каковы ваши ощущения?

— Да. Возвращение Донбасса на Украину невозможно. Ни ментально, ни политически, ни экономически, ни культурно.