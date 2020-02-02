Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в своем Telegram-канале вечером 1 февраля прокомментировал претензии, которые другие страны предъявляют к России

«ПАСЕ потребовала от России вернуть Крым Украине. Польша потребовала денег. Эстония и Латвия — вернуть транзит через их порты. Литва и та же Польша, обидевшись на то, что Москва архивы открывает, не приставать к ним с Холокостом. Турция — оставить в покое террористов в Идлибе и перестать ей, Турции, мешать в Ливии. И в Сирии», — написал Сатановский.

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Упомянул Сатановский и о нефтяном конфликте между Минском и Москвой, и об экологических инициативах шведской школьницы Греты Тунберг.

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«В общем, все от нас чего-то требуют. Угрожают, призывают, вводят санкции… Но при этом хотят денег и взаимности. Странные люди. Мы же только по любви раскалываемся. И на взаимность. И на деньги. Старо как мир. Требовать от России что-то бесполезно. И даже вредно. Может — это у них историческое?», — считает Сатановский.