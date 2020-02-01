Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за — 49 сенаторов.
По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев — Митт Ромни и Сьюзан Коллин. Следующим вопросом на повестке может — оправдание Трампа. Для республиканцев для этого имеется необходимое большинство.
Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл предложил отложить окончательное голосование по статьям об импичменте против Трампа до среды, с этим решением согласилось большинство сенаторов.
Согласно графику, утвержденному верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник (18.00 мск), чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Трампу.