Верхняя палата американского парламента отложила окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу до среды, 5 февраля, отклонив вызов новых свидетелей в рамках процедуры, следует из итогов голосования в сенате. Трансляция велась на канале C-Span в ночь на 1 февраля по Москве

Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за — 49 сенаторов.

«Импичмент Трампу». Зеленский назвал причину укрепления отношений США и Украины © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк Митт Ромни и Сьюзан Коллин. Следующим вопросом на повестке может — оправдание Трампа. Для республиканцев для этого имеется необходимое большинство.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл предложил отложить окончательное голосование по статьям об импичменте против Трампа до среды, с этим решением согласилось большинство сенаторов.

Согласно графику, утвержденному верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник (18.00 мск), чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Трампу.