В России доля безналичного торгового оборота в четвертом квартале 2019 года составила 50,4% от платежей, а сумма безналичных расчетов россиян впервые превысила траты наличными. Об этом говорится в исследовании Сбербанка, опубликованном 31 января

Financial Times сообщила об успехах российской экономики в условиях санкций © CC0, Pixabay

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По прогнозу аналитиков, в 2020 году порог в 50% также будет преодолен, причем такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России.

Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы с карту на карту, то доля безналичных трансакций в общем объеме увеличится до 68,8%.

Согласно данным банка, на первом месте по доле безналичного торгового оборота находится Республика Карелия, за ней — Мурманская область и Республика Коми. Замыкают пятерку Архангельская и Тюменская области.