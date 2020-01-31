«В 4 кв. 2019 г. более половины товаров и услуг в нашей стране впервые были оплачены безналично. Доля таких расчетов составила 50,4% от общих расходов граждан. Это на 4,5 п. п. выше, чем в четвертом квартале 2018-го»,- сказано в сообщении.
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По прогнозу аналитиков, в 2020 году порог в 50% также будет преодолен, причем такие оценки подтверждаются и статистикой Банка России.
Если же учитывать все расходные операции по картам, то есть к оплате товаров и услуг добавить еще и переводы с карту на карту, то доля безналичных трансакций в общем объеме увеличится до 68,8%.
Согласно данным банка, на первом месте по доле безналичного торгового оборота находится Республика Карелия, за ней — Мурманская область и Республика Коми. Замыкают пятерку Архангельская и Тюменская области.