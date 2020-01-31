Эти события вызвали предсказуемо негативную реакцию в России.
«Отношения с Россией, учитывая все произошедшее, трудно изменить. Кроме того, Зеленского на данный момент не настолько сильно интересуют эти отношения. Ему важна внутренняя аудитория, националистически настроенную часть которой он так боится потревожить», — рассказал Богатырев.
Другие подробности читайте в telegram-канале издания Украина.ру.
Политолог обратил внимание на то, что основной электорат Зеленского, который проживает на юго-востоке страны, будет разочарован.
«А те, кому он подыгрывает, конечно, поблагодарят его, но на его сторону не перейдут», — добавил он.