Политолог Даниил Богатырев в пятницу, 31 января, поделился с изданием Украина.ру мнением о последствиях заявлений президента Украины Владимира Зеленского в Польше на церемонии почтения памяти жертв Холокоста. Глава государства тогда обвинил СССР в причастности к разжиганию Второй мировой войны

Эти события вызвали предсказуемо негативную реакцию в России.

«Отношения с Россией, учитывая все произошедшее, трудно изменить. Кроме того, Зеленского на данный момент не настолько сильно интересуют эти отношения. Ему важна внутренняя аудитория, националистически настроенную часть которой он так боится потревожить», — рассказал Богатырев.

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Заявления Зеленского в Польше о Второй мировой войне переходят все границы - Захарова © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«А те, кому он подыгрывает, конечно, поблагодарят его, но на его сторону не перейдут», — добавил он.