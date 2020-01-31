Контакты президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина в ближайшее время не планируются. Об этом 31 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал Украина.ру

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — заявил Песков.

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«Если я не ошибаюсь, планируется или сейчас идет встреча нашего председателя правительства с его белорусским коллегой. Поэтому контакты идут», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочего визита в Казахстан встретится со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.