«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — заявил Песков.
При этом, по словам пресс-секретаря президента, в настоящее время проводятся консультации на высоком и экспертном уровне.
«Если я не ошибаюсь, планируется или сейчас идет встреча нашего председателя правительства с его белорусским коллегой. Поэтому контакты идут», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочего визита в Казахстан встретится со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.