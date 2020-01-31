Ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского заявила о создании официального блога в соцсети Facebook.
«Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь», — сообщила Зеленская.
За два дня под первой публикацией первой леди пользователи оставили около 4 тысяч комментариев, большинство из которых были не в пользу Зеленской и ее супруга-президента. Вечером 29 января страница была заблокирована.
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Моя новостворена сторінка у Facebook вже 2 дні в зоні турбулентності. А вчора через зафіксовану «підвищену підозрілу активність» акаунт узагалі був заблокований. Наразі всі дописи відновили, але про всяк випадок дублюю допис ще й тут ⠀——— Сьогодні разом з очільниками Черкащини та Київщини Романом Боднаром і Олексієм Чернишовим обговорили поточний стан системи шкільного харчування та домовилися про наступні кроки. ⠀ Вже на кінець лютого матимемо детальний план пілотного проекту для черкаських шкіл. Комплексна програма впровадження збалансованого харчування буде спрямована насамперед на забезпечення у раціоні учнів достатньої кількості молочних і кисломолочних продуктів. Ідеться не лише про цільне молоко, а й про йогурти, ряжанку, кефір, сир. У багатьох країнах ЄС така практика існує вже кілька десятиліть, а корисний вплив доведений дослідженнями стану здоров’я дітей. До речі, свого часу ця програма існувала і в деяких регіонах України. Тож спробуємо відновити. ⠀ У школах Київщини запланували перевірити якість води, бо є скарги. Аудит хочемо провести із залученням і учнів, і дорослих, щоб паралельно дізнатися, задоволені вони чи не дуже меню їдалень, продуктами, з яких готують страви. А також визначити школи, що потребують першочергової уваги, зокрема ремонту та оснащення харчоблоків, і ті, успішний досвід яких варто масштабувати на рівні області для забезпечення понад 223 тисяч школярів якісним і корисним гарячим харчуванням. ⠀ А ще – добрі новини для школярів Вишневого. Голова Київської ОДА Олексій Чернишов запевнив, що наступного місяця проблемний корпус-довгобуд міської школи № 1, який зводили майже 12 років, нарешті відкриють. Спасибі батькам, які зверталися до всіх інстанцій з проханням втрутитися, за наполегливість і стійкість. ⠀ Повертаючись до харчування ⠀ Наскільки, на вашу думку, доцільна/потрібна в раціоні школярів «молочка»? Чи є ідеї корисних снеків, які мають бути в асортименті шкільних буфетів?