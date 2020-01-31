Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что ее аккаунт в Facebook заблокировали из-за «подозрительной активности» практически сразу же после его создания. Об этом 30 января она написала на своей странице в Instagram

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«Моя новосозданная страница в Facebook уже два дня в зоне турбулентности. А вчера из-за зафиксированной "повышенной подозрительной активности" профиль вообще был заблокирован. Сейчас все сообщения восстановили, но на всякий случай дублирую сообщение еще и здесь», — сообщила Зеленская.

За два дня под первой публикацией первой леди пользователи оставили около 4 тысяч комментариев, большинство из которых были не в пользу Зеленской и ее супруга-президента. Вечером 29 января страница была заблокирована.