Для передачи в суд дела об убийстве журналиста Павла Шеремета нужно собрать дополнительные доказательства. Об этом генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина» 30 января

За затягиванием следствия по делу Шеремета стоят интересы Авакова - адвокат © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно», — сказал Рябошапка.

По его словам, для того чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину подозреваемых в убийстве, были подготовлены письменные указания прокуроров следствию и установлены сроки расследования.

Процессуальные решения прокуроров будут зависеть от того, каким образом будут выполнены указания, а также будут ли собраны дополнительные доказательства, отметил генпрокурор.

При этом адвокаты подозреваемых утверждают, что попытка продлить срок досудебного расследования является незаконной. Так, защитник Юлии Кузьменко Владислав Добош сообщил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

В свою очередь адвокат Яны Дугарь Виталий Коломиец заявил, что следствие затягивается для того, чтобы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мог и дальше руководить МВД. При этом, по его мнению, виновником полиция хочет выставить Офис генпрокурора.