На шестом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 28 января, обсуждался спектр вопросов, связанных с экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок был посвящен вопросам торговли, мониторингу выполнения торговых положений Соглашения об ассоциации и направления дальнейшего углубления сотрудничества.
Украинская сторона отметила, что текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли, а новые вызовы в сфере электронной коммерции, инвестировании и торговле нуждаются в расширении договорной базы.
Представители Украины также предложили ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. С этой целью необходимо обновить одно из положений Соглашения об ассоциации.
В настоящее время на повестке дня визит оценочной комиссии ЕС.