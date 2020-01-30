Украина инициировала обсуждение пересмотра положений Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом в четверг, 29 января, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

На шестом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 28 января, обсуждался спектр вопросов, связанных с экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок был посвящен вопросам торговли, мониторингу выполнения торговых положений Соглашения об ассоциации и направления дальнейшего углубления сотрудничества.

Задним умом. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало грандиозным провалом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Представители Украины также предложили ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. С этой целью необходимо обновить одно из положений Соглашения об ассоциации.

В настоящее время на повестке дня визит оценочной комиссии ЕС.