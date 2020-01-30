На шестом заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось 28 января, обсуждался спектр вопросов, связанных с экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок был посвящен вопросам торговли, мониторингу выполнения торговых положений Соглашения об ассоциации и направления дальнейшего углубления сотрудничества.

Задним умом. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало грандиозным провалом
Задним умом. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало грандиозным провалом
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк
Украинская сторона отметила, что текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли, а новые вызовы в сфере электронной коммерции, инвестировании и торговле нуждаются в расширении договорной базы.

Представители Украины также предложили ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг. С этой целью необходимо обновить одно из положений Соглашения об ассоциации.

В настоящее время на повестке дня визит оценочной комиссии ЕС.

 