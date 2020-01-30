После локализации пожара было установлено, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек.
«Над раскрытием этого преступления работают лучшие специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к поджогу транспортного средства», — отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
По данному факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.