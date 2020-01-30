Полицейские расследуют обстоятельства поджога автомобиля львовской журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук. Об этом 30 января областная полиция сообщила в Facebook

После локализации пожара было установлено, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек.

«Над раскрытием этого преступления работают лучшие специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы установить обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к поджогу транспортного средства», — отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

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Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.