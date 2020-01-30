Украинская сторона все еще не получила ответы на ряд вопросов о катастрофе Boeing «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в опубликованном 30 января интервью Интерфакс-Украина

Дело об авиакатастрофе в Иране расследуется СБУ по статьям об умышленном убийстве двух и более людей и уничтожении самолета.

По словам Рябошапки, Украина несколько раз обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству, а сам генпрокурор направлял письменный запрос своему иранскому коллеге.

«Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, — пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть», — рассказал генпрокурор.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Рябошапка надеется, что международная группа приступит к расследованию в ближайшие две недели.

Самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит при вылете из Тегерана 8 января. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.

Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.