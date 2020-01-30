Россия долгое время мирилась с политикой белорусского лидера Александра Лукашенко, поскольку в конце 90-х годов она конструировала Союзное государство, пытаясь найти взаимовыгодный баланс в отношениях обеих сторон. Об этом рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов

Белорусская сторона, по его словам, выстроила на этом свою систему экономики, основанную на свободном доступе к дешевым российским энергоносителям, российскому рынку (на других рынках ее продукция никому не нужна) и закрытии белорусского рынка от российских товаров.

«Такой баланс существовал, мы помогали нефтью и газом, но при таком балансе интересов нет места для интеграции. Тем более что на внешней арене Белоруссия проводит откровенно антироссийскую политику», — отметил Суздальцев.

В результате, добавил политолог, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что дополнительные преференции Минску возможны лишь в том случае, если он выполнит все запланированные договоренности по строительству Союзного государства.

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