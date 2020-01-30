«Российские интересы имели геополитический и военно-стратегический характер на Западе, чтобы такой белорусский балкон выполнял функции обороны. Еще мы были заинтересованы в сохранении и обеспечении транзита в Европу через Белоруссию», — пояснил эксперт.
Белорусская сторона, по его словам, выстроила на этом свою систему экономики, основанную на свободном доступе к дешевым российским энергоносителям, российскому рынку (на других рынках ее продукция никому не нужна) и закрытии белорусского рынка от российских товаров.
«Такой баланс существовал, мы помогали нефтью и газом, но при таком балансе интересов нет места для интеграции. Тем более что на внешней арене Белоруссия проводит откровенно антироссийскую политику», — отметил Суздальцев.
В результате, добавил политолог, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что дополнительные преференции Минску возможны лишь в том случае, если он выполнит все запланированные договоренности по строительству Союзного государства.
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