Более 20% украинцев считают, что авторитарный режим может быть лучше демократического. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и соцслужбы Центра Разумкова, обнародованные 29 января

Украинское ноу-хау: децентрализованный авторитаризм Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

В то же время противоположного мнения, а именно того, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше демократического, придерживаются 20,3% украинцев.

Еще 18,8% опрошенных ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический в стране режим или нет.

«Среди регионов отличается Восточный, где отдают предпочтение демократическому устройству — 37%, а для 30% нет разницы, демократический режим или нет», — отметили социологи.

Исследование проводилось с 6 по 11 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.