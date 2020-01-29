Уволенный с поста главы «Укрзализницы» Евгений Кравцов 29 января на своей странице в Facebook заявил, что наблюдательный совет компании досрочно разорвал с ним контракт, и он получит «немалую» компенсацию

Глава «Укрзализницы» Евгений Кравцов избавился от приставки «и.о.» © Facebook, Євген Кравцов | Перейти в фотобанк

«Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это — решение акционера», — сообщил Кравцов.

В среду премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение Кравцова. Глава правительства сообщил, что новый глава компании будет выбран на конкурсе.

Кравцов был назначен главой госкомпании в январе 2019 года. Ранее, в 2015 году он занял пост советника гендиректора в «Укрзализнице», а чуть позже — начальника департамента реформирования и корпоративного развития.