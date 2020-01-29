Украина обязана провести перепись населения по западным стандартам, иначе последствия будут негативными. Об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил кандидат политических наук Алексей Якубин

На Украине стартовала пробная перепись населения © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«То, что нам показали — 37,29 млн украинцев — это именно оценка. Перепись же включает в себя намного больше факторов и возможностей анализа социально-экономического положения населения, семейных связей, жилищного фонда. Оценка ничего подобного не дает», — подчеркнул эксперт.

В силу нехватки бюджетных средств Киев постоянно откладывает кампанию переписи. Последний подсчет проводился в 2001 году.

В этой связи Якубин напомнил, что если Украина равняется на страны развитой демократии, к примеру — на США, то в тех же Штатах каждые десять лет перепись граждан проводится в обязательном порядке. И норма эта закреплена в ст.1 американской Конституции.

Процедура очень важна с точки зрения дальнейшего функционирования политической системы. Ведь от переписи зависит, как будут поделены избирательные округа.

«В Украине похожая ситуация. Есть реестр избирателей, но ежегодно возникают вопросы, насколько он является актуальным. А у нас выборы будут проводиться уже по новому избирательному кодексу — по пропорциональной системе», — обратил внимание аналитик.

Политолог также объяснил, что наличие оценки количества населения при отсутствии переписи грозит спекуляциями данных. К примеру, он напомнил, что часть политических и экономических комментаторов, интерпретируя результаты оценки Кабмина, пересчитали ВВП Украины на душу населения к этой оценке. Выяснилось, что показатель резко вырос — $4 тысячи 200 на человека, а не $3 тысячи 100.

Напомним, Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим граждан.