По его словам, оценка Кабинета Министров Украины численности населения в стране является косвенной оценкой сведения разного типа данных и не отображает точную ситуацию по количеству граждан. А при классической переписи каждый человек является объектом процесса.
«То, что нам показали — 37,29 млн украинцев — это именно оценка. Перепись же включает в себя намного больше факторов и возможностей анализа социально-экономического положения населения, семейных связей, жилищного фонда. Оценка ничего подобного не дает», — подчеркнул эксперт.
В силу нехватки бюджетных средств Киев постоянно откладывает кампанию переписи. Последний подсчет проводился в 2001 году.
В этой связи Якубин напомнил, что если Украина равняется на страны развитой демократии, к примеру — на США, то в тех же Штатах каждые десять лет перепись граждан проводится в обязательном порядке. И норма эта закреплена в ст.1 американской Конституции.
Процедура очень важна с точки зрения дальнейшего функционирования политической системы. Ведь от переписи зависит, как будут поделены избирательные округа.
«В Украине похожая ситуация. Есть реестр избирателей, но ежегодно возникают вопросы, насколько он является актуальным. А у нас выборы будут проводиться уже по новому избирательному кодексу — по пропорциональной системе», — обратил внимание аналитик.
Политолог также объяснил, что наличие оценки количества населения при отсутствии переписи грозит спекуляциями данных. К примеру, он напомнил, что часть политических и экономических комментаторов, интерпретируя результаты оценки Кабмина, пересчитали ВВП Украины на душу населения к этой оценке. Выяснилось, что показатель резко вырос — $4 тысячи 200 на человека, а не $3 тысячи 100.
Напомним, Кабмин заказал специалистам оценить количество населения в Украине по трем методам. Выяснилось, что в стране осталось 37 с небольшим граждан.