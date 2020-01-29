Советник президента Украины Игорь Новиков обвинил НАК «Нафтогаз» в завышенных ценах на газ для потребителей в январе. На своей странице в Facebook 29 января чиновник опубликовал фото платежки от «Киевоблгазсбыта», в которой указана сумма 6,9 тысячи гривен (17,5 тысячи рублей)

Петиция к Зеленскому об отмене абонплаты за доставку газа набрала необходимое число голосов © Украина.ру/Стрингер

«Сегодня <…> пришли платежки за январь с ценой 6913 гривен (от, например, "Киевоблгазсбыта") за ту же тысячу кубов, которая как ни крути вот и близко не 4650 гривен. Какого х…я, вполне резонно спросите вы», — написал Новиков.

По его данным, «Нафтогаз» летом 2019 года закупил более дорогой газ и сейчас продолжает его реализовывать на рынке энергопотребления. Он также заявил, что менеджмент компании лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4650 гривен.

При этом советник президента пообещал передать 30 января главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины.