В среду, 29 января, «Нафтогаз» сообщил о снижении на январь цены на газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 15,5%, или на 850 гривен (2,2 тысячи рублей), до 4 650 гривен (11,8 тысяч рублей) за тысячу кубов по сравнению с ранее установленной на январь 2020 года ценой.
«Сегодня <…> пришли платежки за январь с ценой 6913 гривен (от, например, "Киевоблгазсбыта") за ту же тысячу кубов, которая как ни крути вот и близко не 4650 гривен. Какого х…я, вполне резонно спросите вы», — написал Новиков.
По его данным, «Нафтогаз» летом 2019 года закупил более дорогой газ и сейчас продолжает его реализовывать на рынке энергопотребления. Он также заявил, что менеджмент компании лоббировал постановление Кабмина от 24 января, которое задним числом пересчитывает тарифы до 4650 гривен.
При этом советник президента пообещал передать 30 января главе государства справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины.