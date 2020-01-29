Приватбанк объявил о продаже в Днепре здания, которое известно как резиденция руководителя СССР Леонида Брежнева. Об этом 29 января сообщает РБК-Украина

Здание входит в общественно-административный комплекс на Крутогорном спуске, 1. На аукцион, который пройдет 4 февраля, выставили половину этого комплекса.

Стартовая цена лота — 97,946 млн гривен (свыше 247 млн рублей).

Брежнев с нами. Что вспоминают те, кто жил при втором украинском генсеке © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Советский государственный деятель Леонид Брежнев руководил Днепопетровским обкомом КП УССР с 1947 по 1950 год.

Ранее сообщалось, что Нацбанку во Львовской области удалось отсудить у компании Игоря Коломойского, экс-владельца Приватбанка, более 20 тыс. квадратных метров недвижимости.