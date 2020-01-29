Здание входит в общественно-административный комплекс на Крутогорном спуске, 1. На аукцион, который пройдет 4 февраля, выставили половину этого комплекса.
Стартовая цена лота — 97,946 млн гривен (свыше 247 млн рублей).
Комплекс находится в центральном районе города. Неподалеку расположены набережная Днепра, супермаркеты АТБ, Varus, «Мост-Cити», отделения банков и развлекательные заведения.
Советский государственный деятель Леонид Брежнев руководил Днепопетровским обкомом КП УССР с 1947 по 1950 год.
Ранее сообщалось, что Нацбанку во Львовской области удалось отсудить у компании Игоря Коломойского, экс-владельца Приватбанка, более 20 тыс. квадратных метров недвижимости.