Вспышка коронавируса в Китае вызвала новую волну интереса к мобильной игре Plague Inc. о распространении смертельной болезни, которая была выпущена еще в 2012 году. В связи с этим на днях разработчики - команда Ndemic Creations - опубликовали обращение к пользователям у себя на сайте

Слишком дорогая инфекция. Как коронавирус бьёт по экономике и... даёт новые заказы © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По словам разработчиков, популярность Plague Inc. всегда возрастает после появления сообщений об эпидемиях, так как люди пытаются понять, как распространяются болезни. В связи с этим Ndemic Creations предупредила, что, хотя их игра реалистично отображает этот процесс, она не является научной моделью.

«Нынешняя вспышка коронавируса — реальная ситуация, затрагивающая огромное количество людей. Мы всегда рекомендуем игрокам получать информацию непосредственно от местных и мировых органов здравоохранения», — заявили разработчики.

Plague Inc. — игра в жанре биологического симулятора. Главная цель в ней — контролировать развитие и распространение смертельной болезни, чтобы создать глобальную пандемию и уничтожить человечество. Появившись в мае 2012 года, Plague Inc. сразу завоевала популярность пользователей, вошла в ТОП-15 самых скачиваемых игр для iPhone и номинировалась на «Лучшую стратегическую игру года».