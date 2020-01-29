Так, по данным сервиса App Magic, с 19 января выручка iOS-версии Plague Inc. Выросла на 275% — с 16 до 60 тысяч долларов (с 999,7 тысячи до 3,7 миллиона рублей) в день. Таким образом, на фоне вспышки вируса в Китае игра заняла первое место в рейтинге самых скачиваемых платных приложений для iOS в стране.
По словам разработчиков, популярность Plague Inc. всегда возрастает после появления сообщений об эпидемиях, так как люди пытаются понять, как распространяются болезни. В связи с этим Ndemic Creations предупредила, что, хотя их игра реалистично отображает этот процесс, она не является научной моделью.
«Нынешняя вспышка коронавируса — реальная ситуация, затрагивающая огромное количество людей. Мы всегда рекомендуем игрокам получать информацию непосредственно от местных и мировых органов здравоохранения», — заявили разработчики.
Plague Inc. — игра в жанре биологического симулятора. Главная цель в ней — контролировать развитие и распространение смертельной болезни, чтобы создать глобальную пандемию и уничтожить человечество. Появившись в мае 2012 года, Plague Inc. сразу завоевала популярность пользователей, вошла в ТОП-15 самых скачиваемых игр для iPhone и номинировалась на «Лучшую стратегическую игру года».