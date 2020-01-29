В пояснительной записке к документу указано, что осужденные не могут получать минимальную зарплату, поскольку не выполняют норму выработки и не работают полный рабочий день.
Изменения направлены на привлечение осужденных к труду и уменьшение финансовой нагрузки на фонд оплаты труда учреждений выполнения наказаний и предприятий Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
При этом ЕСВ устанавливается в размере 22% базы начисления единого взноса, что предусмотрено частью пятой статьи 8 Закона.