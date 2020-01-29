Кабинет министров Украины предлагает выделить в отдельную категорию плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) организации, которые используют труд осужденных. Соответствующий законопроект «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» зарегистрировали в Раде, передает 28 января «Юрлига»

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