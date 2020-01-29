В конце декабря 2019 года Кравцов обратился к набсовету «Укрзализныци» с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном госсекторе. В понедельник, 27 января, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что вопрос увольнения Кравцова будет рассмотрен в течение нескольких недель.
«В Кабмин поступили документы на увольнение Кравцова», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что обязанности председателя правления могут возложить на члена набсовета «Укрзализныци» Желько Марчека.
Кравцов работал в «Укрзализныце» с января 2015 года сначала в должности советника гендиректора, затем — директора по реформированию, правовой и имущественной политики. В октябре 2015-го, согласно распоряжению Кабмина, он вошел в первый состав правления «Укрзализныци».
В январе 2019 года правительство назначило Кравцова председателем правления УЗ. К этому времени он уже был и. о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.