Наблюдательный совет украинской госпредприятия «Укрзализныця» подготовил документы на увольнение председателя правления компании Евгения Кравцова. Об этом 28 января сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Кабмине Украины

Глава «Укрзализницы» Евгений Кравцов избавился от приставки «и.о.» © Facebook, Євген Кравцов | Перейти в фотобанк Владислав Криклий заявил, что вопрос увольнения Кравцова будет рассмотрен в течение нескольких недель.

«В Кабмин поступили документы на увольнение Кравцова», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обязанности председателя правления могут возложить на члена набсовета «Укрзализныци» Желько Марчека.

Кравцов работал в «Укрзализныце» с января 2015 года сначала в должности советника гендиректора, затем — директора по реформированию, правовой и имущественной политики. В октябре 2015-го, согласно распоряжению Кабмина, он вошел в первый состав правления «Укрзализныци».

В январе 2019 года правительство назначило Кравцова председателем правления УЗ. К этому времени он уже был и. о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.