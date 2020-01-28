Брифинг замдиректора Госбюро расследований (ГБР) Украины Александра Бабикова в Киеве начался с опозданием из-за присутствовавшей в зале экс-нардепа Татьяны Черновол и протеста под окнами ведомства, передает «Страна» 28 января

Протестующие против назначения экс-адвоката Януковича собрались возле ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным издания, несмотря на то что изначально охрана не пыталась вывести Черновол из зала, незадолго до начала брифинга ее вытолкали за дверь. При этом бывшая нардеп сильно кричала.

После этого дверь в зал закрыли: никого не впускают и не выпускают до окончания брифинга.

Тем временем под окнами ГБР около 20 человек митингуют против назначения Бабикова, который был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича, замглавы ГБР. Они держат плакаты с надписями «Бабиков — адвокат дьявола», «Бабиков — вон» и «Деньги Януковича ГБР не пахнут».

Присутствующие в зале охранники Бабикова предупредили, что в случае провокаций брифинг будет окончен.

В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР, назначив временно исполняющей обязанности руководителя Госбюро Ирину Венедиктову.