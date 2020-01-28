О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года. С ноября 2019-го в прайм-тайм телеканалов, которые подлежат кодировке, осуществлялось информирование об исчезновении с экранов у абонентов бесплатного спутникового телевидения — кратковременные маятниковые отключения сигнала.
Окончательная и постоянная кодировка должна была бытьть введена с 20 января, однако ведущие медиагруппы Украины — 1+1 Media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина»" и Inter Media Group перенесли дату кодировки сигнала на 28 января.
С 28 января украинским зрителям со «спутниковой тарелкой» придется платить за возможность просмотра таких телеканалов, как:
• 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди;
• «Медиа Группа Украина»: «Украина», НЛО ТV, Индиго TV;
• StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;
• Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.
В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов, в частности: государственные каналы «Рада» и «Культура», информационные «112 Украина», «Прямой», «5 канал», «Эспрессо ТВ», общественный вещатель «Первый национальный» (UA:Первый) и др.