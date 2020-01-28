Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает «112 Украина»

Бородянский заявил, что за три месяца украинское телевещание охватит 80% Донбасса © РИА Новости, Артём Коренюк | Перейти в фотобанк

Окончательная и постоянная кодировка должна была бытьть введена с 20 января, однако ведущие медиагруппы Украины — 1+1 Media, StarLightMedia, «Медиа Группа Украина»" и Inter Media Group перенесли дату кодировки сигнала на 28 января.

С 28 января украинским зрителям со «спутниковой тарелкой» придется платить за возможность просмотра таких телеканалов, как:

• 1+1 Media: 1+1, 2+2, ТЕТ, УНИАН ТВ, ПлюсПлюс, Бигуди;

• «Медиа Группа Украина»: «Украина», НЛО ТV, Индиго TV;

• StarLightMedia: СТБ, Новый канал, ICTV, М1, М2, ОЦЕ TV;

• Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.

В открытом доступе останутся около 40 украинских телеканалов, в частности: государственные каналы «Рада» и «Культура», информационные «112 Украина», «Прямой», «5 канал», «Эспрессо ТВ», общественный вещатель «Первый национальный» (UA:Первый) и др.