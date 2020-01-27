Несмотря на то, что белорусы и русские очень близки, даже больше, чем русские и украинцы, отличия все же есть. В частности, белорусы стараются избегать крайностей и резких изменений. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белорусский политолог Дзермант: Я бы говорил не о русской ирреденте, а о Союзе Русских народов в будущем © Facebook, Алексей Дзермант

«У белорусов ярко выражено стремление к локальному порядку, хозяйственности, организации окружающего пространства», — привел пример Дзермант.

Также политолог отметил, что и россиянам, и белорусам нужно перестать ломать копья в вопросе о том, как называть его страну — Беларусью или Белоруссией — и допустить свободное хождение в быту обоих вариантов.

Основная причина разногласий между Россией и Беларусью, по его мнению, имеет сугубо экономическую природу: это цены на энергоносители, доступ к рынкам, соблюдение ранее достигнутых договорённостей экономического формата и т.д.

Если в этой сфере выйти на понятные принципы, в частности, четкое исполнение уже достигнутых договоренностей, принцип равнодоходности в ценообразовании на энергоресурсы и доверие между элитами, многие разногласия разрешатся сами собой, заключил собеседник издания.