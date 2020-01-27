Белорусы, продолжил эксперт, находятся на пограничье с латинским миром и стремятся скорее эту границу и противоречия сглаживать, так же, как русские пытаются сглаживать противоречия с исламским миром, тем более что среди белорусов есть довольно много католиков.
«У белорусов ярко выражено стремление к локальному порядку, хозяйственности, организации окружающего пространства», — привел пример Дзермант.
Также политолог отметил, что и россиянам, и белорусам нужно перестать ломать копья в вопросе о том, как называть его страну — Беларусью или Белоруссией — и допустить свободное хождение в быту обоих вариантов.
Основная причина разногласий между Россией и Беларусью, по его мнению, имеет сугубо экономическую природу: это цены на энергоносители, доступ к рынкам, соблюдение ранее достигнутых договорённостей экономического формата и т.д.
Если в этой сфере выйти на понятные принципы, в частности, четкое исполнение уже достигнутых договоренностей, принцип равнодоходности в ценообразовании на энергоресурсы и доверие между элитами, многие разногласия разрешатся сами собой, заключил собеседник издания.