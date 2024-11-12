ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский - 12.11.2024 Украина.ру
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ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский - 12.11.2024 Украина.ру
ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на... Украина.ру, 12.11.2024
2024-11-12T16:51
2024-11-12T16:51
видео
россия
белоруссия
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на границе с Белоруссией, оценил обстановку на Южно-Донецком направлении, обрисовал перспективы ВС России и ВСУ, а также спрогнозировал первые шаги Трампа на посту президента США. 00:28 - О ситуации на границе Украины с Белоруссией;01:47 - Стало ли больше укреплений с российской стороны?02:46 - Смогут ли ВС России быстро купировать прорыв врага на территорию Белоруссии?04:10 - Насколько сейчас защищён нефтеперерабатывающий завод в Мозыре? 04:50 – О вероятности быстрой переброски сил на Минск и Мозырь из других городов;05:09 – Как ВСУ будут отступать из Курской области?07:03 – Смогут ли ВС России организовать быстрое преследование противника?07:42 – Об обстановке на Донецком направлении;10:58 – Способны ли ВС России на глубокие охваты и как будут действовать ВСУ?12:26 – Об FPV-дронах;14:02 – Угледар и его роль на данном этапе для ВСУ и ВС России; 14:35 – О дальности работы дронов ВС РФ;16:06 – Как вооружённым силам России удаётся осуществлять быстрые прорывы на Южно-Донецком направлении?17:17 – Чего ждать от Украины и Запада?20:22 – Как действовать России?21:52 – О противодействии Западу и первых шагах Трампа на посту президента США#Зимовский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #мобилизация #Курахово #Франция #танки #беспилотник #оружие #БПЛА #дроны #ВСУ #водохранилище #дамба #ДНР #Донбасс #президент #США #Байден #Трамп #война #Путин #Зеленский #Угледар #FPV #Белоруссия #граница #Минск #Мозырь #завод #НПЗ #Беларусь #конфликт #ЗападНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, россия, белоруссия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Видео, Россия, Белоруссия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский

16:51 12.11.2024
 
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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на границе с Белоруссией, оценил обстановку на Южно-Донецком направлении, обрисовал перспективы ВС России и ВСУ, а также спрогнозировал первые шаги Трампа на посту президента США.

00:28 - О ситуации на границе Украины с Белоруссией;
01:47 - Стало ли больше укреплений с российской стороны?
02:46 - Смогут ли ВС России быстро купировать прорыв врага на территорию Белоруссии?
04:10 - Насколько сейчас защищён нефтеперерабатывающий завод в Мозыре?
04:50 – О вероятности быстрой переброски сил на Минск и Мозырь из других городов;
05:09 – Как ВСУ будут отступать из Курской области?
07:03 – Смогут ли ВС России организовать быстрое преследование противника?
07:42 – Об обстановке на Донецком направлении;
10:58 – Способны ли ВС России на глубокие охваты и как будут действовать ВСУ?
12:26 – Об FPV-дронах;
14:02 – Угледар и его роль на данном этапе для ВСУ и ВС России;
14:35 – О дальности работы дронов ВС РФ;
16:06 – Как вооружённым силам России удаётся осуществлять быстрые прорывы на Южно-Донецком направлении?
17:17 – Чего ждать от Украины и Запада?
20:22 – Как действовать России?
21:52 – О противодействии Западу и первых шагах Трампа на посту президента США

#Зимовский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #мобилизация #Курахово #Франция #танки #беспилотник #оружие #БПЛА #дроны #ВСУ #водохранилище #дамба #ДНР #Донбасс #президент #США #Байден #Трамп #война #Путин #Зеленский #Угледар #FPV #Белоруссия #граница #Минск #Мозырь #завод #НПЗ #Беларусь #конфликт #Запад

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