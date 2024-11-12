ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на границе с Белоруссией, оценил обстановку на Южно-Донецком направлении, обрисовал перспективы ВС России и ВСУ, а также спрогнозировал первые шаги Трампа на посту президента США.
00:28 - О ситуации на границе Украины с Белоруссией;
01:47 - Стало ли больше укреплений с российской стороны?
02:46 - Смогут ли ВС России быстро купировать прорыв врага на территорию Белоруссии?
04:10 - Насколько сейчас защищён нефтеперерабатывающий завод в Мозыре?
04:50 – О вероятности быстрой переброски сил на Минск и Мозырь из других городов;
05:09 – Как ВСУ будут отступать из Курской области?
07:03 – Смогут ли ВС России организовать быстрое преследование противника?
07:42 – Об обстановке на Донецком направлении;
10:58 – Способны ли ВС России на глубокие охваты и как будут действовать ВСУ?
12:26 – Об FPV-дронах;
14:02 – Угледар и его роль на данном этапе для ВСУ и ВС России;
14:35 – О дальности работы дронов ВС РФ;
16:06 – Как вооружённым силам России удаётся осуществлять быстрые прорывы на Южно-Донецком направлении?
17:17 – Чего ждать от Украины и Запада?
20:22 – Как действовать России?
21:52 – О противодействии Западу и первых шагах Трампа на посту президента США
#Зимовский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #мобилизация #Курахово #Франция #танки #беспилотник #оружие #БПЛА #дроны #ВСУ #водохранилище #дамба #ДНР #Донбасс #президент #США #Байден #Трамп #война #Путин #Зеленский #Угледар #FPV #Белоруссия #граница #Минск #Мозырь #завод #НПЗ #Беларусь #конфликт #Запад
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
00:28 - О ситуации на границе Украины с Белоруссией;
01:47 - Стало ли больше укреплений с российской стороны?
02:46 - Смогут ли ВС России быстро купировать прорыв врага на территорию Белоруссии?
04:10 - Насколько сейчас защищён нефтеперерабатывающий завод в Мозыре?
04:50 – О вероятности быстрой переброски сил на Минск и Мозырь из других городов;
05:09 – Как ВСУ будут отступать из Курской области?
07:03 – Смогут ли ВС России организовать быстрое преследование противника?
07:42 – Об обстановке на Донецком направлении;
10:58 – Способны ли ВС России на глубокие охваты и как будут действовать ВСУ?
12:26 – Об FPV-дронах;
14:02 – Угледар и его роль на данном этапе для ВСУ и ВС России;
14:35 – О дальности работы дронов ВС РФ;
16:06 – Как вооружённым силам России удаётся осуществлять быстрые прорывы на Южно-Донецком направлении?
17:17 – Чего ждать от Украины и Запада?
20:22 – Как действовать России?
21:52 – О противодействии Западу и первых шагах Трампа на посту президента США
#Зимовский #Россия #РФ #Украина #СВО #спецоперация #мобилизация #Курахово #Франция #танки #беспилотник #оружие #БПЛА #дроны #ВСУ #водохранилище #дамба #ДНР #Донбасс #президент #США #Байден #Трамп #война #Путин #Зеленский #Угледар #FPV #Белоруссия #граница #Минск #Мозырь #завод #НПЗ #Беларусь #конфликт #Запад
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
16:34Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники ТрампаУкраинские активистки отреагировали на сообщение британского издания Reuters сообщившего, что вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который резко раздумал спонсировать Украину