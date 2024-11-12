https://ukraina.ru/20241112/1058849628.html

Укреплений не видать: на Украине выяснили, куда пропала проволока на 300 миллионов гривен

Укреплений не видать: на Украине выяснили, куда пропала проволока на 300 миллионов гривен - 12.11.2024 Украина.ру

Укреплений не видать: на Украине выяснили, куда пропала проволока на 300 миллионов гривен

На Украине посредники перепродавали колючую проволоку, предназначенную для военных укреплений. Ущерб составил 300 миллионов гривен (более 50 миллионов рублей). Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ)

2024-11-12T17:48

2024-11-12T17:48

2024-11-12T17:48

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Ведомство установило, что посредники продают более 60% барьерных рубежей "Егоза", которые изготавливают заключенные, из них 45% поступают непосредственно в адрес госорганов, а остальное уходит через коммерческие предприятия.По его словам, это связано с уже заключенными соглашениями с посредниками и отсутствием возможностей увеличить объемы производства.Ранее главный редактор украинского издания “Цензор НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что оборонные укрепления ВСУ в зоне боевых действий – это “показуха и ложь”. Он отметил, что такие “бетонные коробки” стоят посреди открытой местности под Очеретино и легко просматриваются российским военнослужащими.“Мы об этом постоянно говорим, это видит каждый военный, потом бросают на эти позиции солдат, и никто не занимает эти позиции, а берут лопаты, снова говорят что-то плохое о нашей власти, ее уровне интеллекта, и с лопатами зарываются в посадке, чтобы их не видели. Это у нас происходит по всему фронту”, - говорит Бутусов."Бетонные коробки под Очеретино": на Украине рассказали об укреплениях ВСУ в горячих точкахВ украинских пабликах также бьют тревогу, отмечая, что ни один прифронтовой город не готов к обороне. В частности, телеграм-канал "Что на фронте?" написал, что все фортификационные сооружения “построены исключительно на бумагах”.Об этом же примерно неделю назад сказал и один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин. Он пожаловался, что в неблагоприятных зимних условиях бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения.* Запрещенная в России террористическая организация.** СМИ-иноагент.

https://ukraina.ru/20241105/1058631582.html

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новости, украина, очеретино, артемовск, вооруженные силы украины, укрепления