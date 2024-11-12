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Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США

Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США - 12.11.2024 Украина.ру

Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США

Разумеется, Трамп ещё не может делать официальные назначения. Сейчас речь идёт о частной информации The Washington Post и Financial Times, согласно которой пост советника по нацбезопасности будет предложен члену Палаты представителей Майку Уолтцу, а главы Госдепа – сенатору Марко Рубио

2024-11-12T17:12

2024-11-12T17:12

2024-11-12T17:12

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Прежде всего следует указать, что оба этих персонажа имеют репутацию "ястребов", но, при этом, они были критиками политики демократической администрации, а в отношении Украины и вовсе скорее сторонники деэскалации конфликта. Впрочем, дело не в Украине, а в Китае – и Рубио, и Уолтц видят угрозу именно в нём.Марко Антонио Рубио – человек достаточно известный, политический тяжеловес. Он уже 13 лет представляет в Сенате Флориду, является одним из лидеров консервативного Движения чаепития (консервативно-либеральное движение, сформировавшееся как массовое движение против повышения налогов администрацией Барака Обамы; название отсылает к "Бостонскому чаепитию" – акции американских масонов в 1773 году).Насколько можно понять, предложение в адрес Рубио – результат противостояния различных групп в республиканской партии. В 2016 году Рубио был конкурентом Трампа в борьбе за позицию кандидата на пост президента от РП, причём кампанию друг против друга они вели жёстко. Сейчас Рубио поддержал Трампа видимо в расчёте выдвижение в 2028 году – он рассматривался как возможный кандидат на пост вице-президента. Позиция главы внешнеполитического ведомства менее перспективна, но если Рубио удержится на посту госсекретаря у сравнительно молодого (53 года) и амбициозного политика появятся неплохие перспективы.Как и положено консерватору Рубио придерживается жёсткой линии в отношении "авторитарных" стран – России, Китая, Ирана, Сирии, Венесуэлы, Кубы… Тут играет роль и его происхождение: Рубио – американец в первом поколении, его родители эмигрировали с Кубы после революции.В общем, это будет крайне сложный партнёр по переговорам, который будет стремиться любыми способами одержать верх над Россией.Именно это надо иметь в виду в контексте украинского кризиса: будущий госсекретарь – сторонник переговоров и прекращения горячей фазы конфликта на Украине (если в 2022-23 году он поддержал все "украинские" законопроекты, то с 2023 он выступает против приглашения Украины в НАТО и предоставления Украине очередного транша финансовой помощи, а СМИ даже пишут о его готовности надавить на Украину, чтобы заставить Зеленского идти на переговоры), но, естественно, его установка состоит в том, чтобы реализовать соглашение за счёт России. В частности, он сторонник сохранения торговых санкций и снижения мировых цен на нефть, чтобы "наказать Россию".Подполковник спецназа, ветеран афганской войны Майкл Уолтц также представляет Флориду, но – в Палате представителей (с 2019 года). У него солидный опыт работы в органах государственной власти – он был помощником вице-президента Чейни и двух министров обороны.В политике он заметен значительно меньше, чем Рубио. Уолтц выступал за продолжение помощи Украине, однако при условии более жёсткого контроля (контроль действительно будет ужесточён, но есть основания полагать, что касаться он будет не так украинской коррупции, как политический противников Трампа в США, погревших руки на этой помощи) и критиковал политику НАТО.Напомним, что, судя по сообщению СМИ, плана урегулирования украинского конфликта, который может поддержать Трамп, будет включать следующие пункты:1. Остановка войны на текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоной ("кореизация" конфликта). Возможно – под контролем миротворцев.2. Отказ от юридического признания новой границы.3. Отсрочка вступления Украины в НАТО на 20 лет.4. Продолжение вооружения Украины после остановки боевых действий (главным образом – за счёт европейских союзников США).Фактически это план не мирного урегулирования, а создания возможностей для реванша по образцу второй Карабахской войны – как только Украина получит необходимое количество вооружений и решит вопросы с комплектацией и переподготовкой армии, она попытается восстановить территориальную целостность военным путём. Думается это произойдёт к концу президентского срока Трампа, хотя многое будет зависеть от развития конфликтов на Дальнем и Ближнем Востоке.Такой сценарий вполне соответствует логике Рубио и Уолтца.Кроме того, как отмечает Олег Царёв, Трамп намерен провести значительные реформы в США и ему "нужна консолидация внутри собственной партии, а для этого надо не отталкивать русофобов-интервенционистов вроде сенатора Грэма. Но, с другой стороны, новый президент должен будет учитывать, что эскалация может втянуть США в такой конфликт с Россией, что о внутренних реформах можно будет забыть".С мнением относительно перспектив миротворческих усилий Трампа можно ознакомиться в статье Владимира Скачко "Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными"

https://ukraina.ru/20241112/1058804479.html

https://ukraina.ru/20241112/1058827044.html

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мнения, украина, сша, россия, дональд трамп, нато, дипломатия, переговоры, внешняя политика