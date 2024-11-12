https://ukraina.ru/20241112/1058843075.html

Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа

Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа - 12.11.2024 Украина.ру

Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа

Украинские активистки отреагировали на сообщение британского издания Reuters сообщившего, что вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который резко раздумал спонсировать Украину

2024-11-12T16:34

2024-11-12T16:34

2024-11-12T16:34

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Правда обе они умолчали, что вручили тогда Уолтцу еще и желто-синее полотно с изображением змеи и непонятной конгрессмену надписью "Иди на [три буквы]".В украинских СМИ значение этого полотна объясняют как один из символов либертарианства (философии, поддерживающей принцип свободы), но с украинским смыслом. На полотне сочетаются флаг Украины и Гадсденовский флаг (исторический флаг США) с надписью "Не наступай на меня". Выглядит последний так:Кстати, в ВСУ этот флаг используют и в практически первозданном виде. Например, на форме украинских военных встречаются вот такие шевроны:Однако на Украине и этот символ пересмотрели сообразно своей основной повестке, заменив слова "Не наступай на меня" на привычный киевской пропаганде "Иди на [три буквы]".Во вторник, 12 ноября, британское издание Reuters сообщило, что вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца.Этот человек ранее выступал за активную финансовую и военную поддержку киевского режима, однако прошлом месяце заявил, что необходимо пересмотреть цели Соединенных Штатов на Украине в сторону серьезного уменьшения объемов.Другие темы: Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю.

https://ukraina.ru/20241112/1058834029.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, reuters, вооруженные силы украины