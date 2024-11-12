Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа
Украинские активистки отреагировали на сообщение британского издания Reuters сообщившего, что вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который резко раздумал спонсировать Украину
"В сентябре 2022 года мы имели теплую встречу с конгрессменом Уолтцом. Девушки-военные Дарья Зубенко и Иванна Чобанюк подарили Майклу монету, выкованную из подбитого российского танка. В те дни мы призывали к передаче Украине бронированных автомобилей Bradley и танков Abrams", - написала украинская активистка Дарья Каленюк.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Daria Kaleniuk
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Daria Kaleniuk
"Это было давно. А в апреле 2024 года Майкл Уолтц уже голосовал против помощи Украине", - добавила другая украинская "патриотка" Светлана.
15:48"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасноС начала СВО Соединённые Штаты Америки передали Украине более 180 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Многие из них уже ликвидированы, а число уничтоженных растет с каждым месяцем. При этом дела у ВСУ на поле боя не меняются в лучшую сторону. Об этом написало американское издание The National Interest
Правда обе они умолчали, что вручили тогда Уолтцу еще и желто-синее полотно с изображением змеи и непонятной конгрессмену надписью "Иди на [три буквы]".
© Daria Kaleniuk
© Daria Kaleniuk
В украинских СМИ значение этого полотна объясняют как один из символов либертарианства (философии, поддерживающей принцип свободы), но с украинским смыслом. На полотне сочетаются флаг Украины и Гадсденовский флаг (исторический флаг США) с надписью "Не наступай на меня". Выглядит последний так:
© Википедия
© Википедия
Кстати, в ВСУ этот флаг используют и в практически первозданном виде. Например, на форме украинских военных встречаются вот такие шевроны:
Однако на Украине и этот символ пересмотрели сообразно своей основной повестке, заменив слова "Не наступай на меня" на привычный киевской пропаганде "Иди на [три буквы]".
Во вторник, 12 ноября, британское издание Reuters сообщило, что вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца.
Этот человек ранее выступал за активную финансовую и военную поддержку киевского режима, однако прошлом месяце заявил, что необходимо пересмотреть цели Соединенных Штатов на Украине в сторону серьезного уменьшения объемов.
10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасностиВновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца. Об этом 12 ноября написало британского Reuters