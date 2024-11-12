В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины - 12.11.2024 Украина.ру
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В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины
В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины - 12.11.2024 Украина.ру
В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины
Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.
2024-11-12T17:41
2024-11-12T17:41
новости
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тернопольская область
анна маляр
вооруженные силы украины
минобороны
нацгвардия
всу
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Согласно официальным данным, женщины составили 48% от обратившихся в рекрутинговые центры с целью поступить на службу в ВСУ."Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", - констатировали в Минобороны Украины.Там также отметили, что всего на Украине сейчас работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки. На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга.Ранее в Минобороны Украины констатировали показатели по рекрутингу женщин существенно ниже. Так, в июне в Минобороны сообщало, что женщины составляли десятую часть от общего количества клиентов рекрутинговых центров, а из мобилизованных на их долю приходилось 17%.Женщины служили в украинской армии и до госпереворота 2014 года. С началом СВО новое руководство Украины стало активно завлекать женщин на службу в силовые структуры. Для ВСУ были заказаны десятки тысяч комплектов женской униформы.В июле 2022 года замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что "в целом в ВСУ — более 50 тыс. женщин". В сентябре 2024 года сообщалось о пяти тысячах украинских женщин, проходящих службу в зоне СВО из 48 тысяч в рядах ВСУ.Ранее на эту тему: Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине Также сообщалось, что Минобороны Украины закупит 65 тысяч комплектов женской военной формыТакже на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
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новости, украина, тернопольская область, анна маляр, вооруженные силы украины, минобороны, нацгвардия, всу, сбу, мобилизация, сво, постсоветское пространство
Новости, Украина, Тернопольская область, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Нацгвардия, ВСУ, СБУ, мобилизация, СВО, постсоветское пространство

В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины

17:41 12.11.2024
 
Минобороны Украины о рекрутинге женщин
Минобороны Украины о рекрутинге женщин
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Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Согласно официальным данным, женщины составили 48% от обратившихся в рекрутинговые центры с целью поступить на службу в ВСУ.
"Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", - констатировали в Минобороны Украины.
Там также отметили, что всего на Украине сейчас работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.
Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки. На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга.
Ранее в Минобороны Украины констатировали показатели по рекрутингу женщин существенно ниже. Так, в июне в Минобороны сообщало, что женщины составляли десятую часть от общего количества клиентов рекрутинговых центров, а из мобилизованных на их долю приходилось 17%.
Женщины служили в украинской армии и до госпереворота 2014 года. С началом СВО новое руководство Украины стало активно завлекать женщин на службу в силовые структуры. Для ВСУ были заказаны десятки тысяч комплектов женской униформы.
В июле 2022 года замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что "в целом в ВСУ — более 50 тыс. женщин". В сентябре 2024 года сообщалось о пяти тысячах украинских женщин, проходящих службу в зоне СВО из 48 тысяч в рядах ВСУ.
Ранее на эту тему: Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине
Также сообщалось, что Минобороны Украины закупит 65 тысяч комплектов женской военной формы
Также на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
 
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