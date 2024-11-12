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В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины

В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины - 12.11.2024 Украина.ру

В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины

Тернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.

2024-11-12T17:41

2024-11-12T17:41

2024-11-12T17:41

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Согласно официальным данным, женщины составили 48% от обратившихся в рекрутинговые центры с целью поступить на службу в ВСУ."Следом идут Черновицкая (44%) и Черниговская (39%) области. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга", - констатировали в Минобороны Украины.Там также отметили, что всего на Украине сейчас работает 44 центра рекрутинга. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и СБУ.Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки. На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга.Ранее в Минобороны Украины констатировали показатели по рекрутингу женщин существенно ниже. Так, в июне в Минобороны сообщало, что женщины составляли десятую часть от общего количества клиентов рекрутинговых центров, а из мобилизованных на их долю приходилось 17%.Женщины служили в украинской армии и до госпереворота 2014 года. С началом СВО новое руководство Украины стало активно завлекать женщин на службу в силовые структуры. Для ВСУ были заказаны десятки тысяч комплектов женской униформы.В июле 2022 года замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что "в целом в ВСУ — более 50 тыс. женщин". В сентябре 2024 года сообщалось о пяти тысячах украинских женщин, проходящих службу в зоне СВО из 48 тысяч в рядах ВСУ.Ранее на эту тему: Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине Также сообщалось, что Минобороны Украины закупит 65 тысяч комплектов женской военной формыТакже на эту тему: "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

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новости, украина, тернопольская область, анна маляр, вооруженные силы украины, минобороны, нацгвардия, всу, сбу, мобилизация, сво, постсоветское пространство