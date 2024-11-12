ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State - 12.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241112/1058844556.html
ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State
ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State - 12.11.2024 Украина.ру
ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State
Группировка ВСУ оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 12 ноября написал украинский военный с позывным Мучной в своем телеграм-канале, его слова подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
2024-11-12T16:56
2024-11-12T16:56
новости
россия
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
генштаб
украина.ру
deep state
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_0f4a6259bccadd5998d40b4e74b58e43.jpg.webp
Ранее Мучной уже критиковал командование за промедление с решением об отступлении. В частности, в октябре военный писал о том, что российские военные уже добрались до Селидово и расценил ситуацию как "критическую", заявив, что пришло время уходить ради спасения жизни военных.Примерно через неделю после этого высказывания Мучного Селидово было освобождено российскими военными.В этот раз слова украинского военного подтверждает украинский сервис Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР). В комментарии ресурса говорится, что "ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее". Также в публикации отмечается, что из сел в "кармане" пора выводить войска.В то же время Deep State сообщает о продвижении российских сил на юге Донецкой Народной Республики под Великой Новоселкой. Ресурс уточнил, что за сутки ВС РФ углубились примерно на три километра на двух участках - у Ровнополя и Новодаровки.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России."Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Еще по теме: Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко.
https://ukraina.ru/20241112/1058832380.html
россия
курахово
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_3987fe822af4ed8dfe918d0f25ca307e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру, deep state
Новости, Россия, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Украина.ру, deep state

ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State

16:56 12.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
Группировка ВСУ оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 12 ноября написал украинский военный с позывным Мучной в своем телеграм-канале, его слова подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)

"На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок <...> не знаю чего ждет командование!" - возмутился он, добавив, что ВС РФ осталось примерно два километра до перерезания последней дороги снабжения ВСУ.

Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
12:12
Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в КураховоПродвижение российских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не оставляет ВСУ шансов, так как вскоре останется лишь один коридор для выхода из Курахово. Об этом 12 ноября сообщила "Военная хроника"
Ранее Мучной уже критиковал командование за промедление с решением об отступлении. В частности, в октябре военный писал о том, что российские военные уже добрались до Селидово и расценил ситуацию как "критическую", заявив, что пришло время уходить ради спасения жизни военных.
Примерно через неделю после этого высказывания Мучного Селидово было освобождено российскими военными.
В этот раз слова украинского военного подтверждает украинский сервис Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР). В комментарии ресурса говорится, что "ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее". Также в публикации отмечается, что из сел в "кармане" пора выводить войска.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
В то же время Deep State сообщает о продвижении российских сил на юге Донецкой Народной Республики под Великой Новоселкой. Ресурс уточнил, что за сутки ВС РФ углубились примерно на три километра на двух участках - у Ровнополя и Новодаровки.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.
Еще по теме: Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко.
 
НовостиРоссияКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГенштабУкраина.руdeep state
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
17:30Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943
17:20Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд
17:20Борьба кланов, а не цветная революция. Почему протестует оппозиция в Абхазии
17:12Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США
17:10"Трампункт" по имени Украина. Страх и надежда движут политиками в Киеве
17:06Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"
16:56ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State
16:51ВСУ взорвали ещё одну дамбу? Об угрозах для Белоруссии и французской бригаде на Украине – Зимовский
16:43"Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
16:34Послали на три буквы, но он не понял: на Украине вспомнили, как дружили с кандидатом в советники Трампа
16:09Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО
16:05Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP
15:48"Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно
15:32Речь Путина на "Валдае" затмила выборы в США, заявили в Госдуме РФ
15:30Депутата Рады возмутило, что на фронт мобилизуют украинцев с ВИЧ, а заводчан прячут
15:25"Марш Независимости" в Варшаве собрал польских правых. Но не объединил их
14:34Депутат Рады посчитал доходы украинских порномоделей. И захотел долю
14:23Дубинский призвал Украину договариваться с Россией
14:16Почему Путин не говорит с Трампом, как переобувается ФРГ и как Нетаньяху теряет Израиль - Мендкович
Лента новостейМолния