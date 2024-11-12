ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Группировка ВСУ оказалась в оперативном окружении к югу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 12 ноября написал украинский военный с позывным Мучной в своем телеграм-канале, его слова подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР)
"На мой взгляд, я бы уже оттуда совершил рывок <...> не знаю чего ждет командование!" - возмутился он, добавив, что ВС РФ осталось примерно два километра до перерезания последней дороги снабжения ВСУ.
12:12Перерезают последнюю дорогу: стало известно, что происходит в КураховоПродвижение российских сил на Кураховском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически не оставляет ВСУ шансов, так как вскоре останется лишь один коридор для выхода из Курахово. Об этом 12 ноября сообщила "Военная хроника"
Ранее Мучной уже критиковал командование за промедление с решением об отступлении. В частности, в октябре военный писал о том, что российские военные уже добрались до Селидово и расценил ситуацию как "критическую", заявив, что пришло время уходить ради спасения жизни военных.
Примерно через неделю после этого высказывания Мучного Селидово было освобождено российскими военными.
В этот раз слова украинского военного подтверждает украинский сервис Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР). В комментарии ресурса говорится, что "ВСУ оказались в оперативном окружении в селах южнее Курахово из-за прорыва армии РФ к селу Дальнее". Также в публикации отмечается, что из сел в "кармане" пора выводить войска.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
В то же время Deep State сообщает о продвижении российских сил на юге Донецкой Народной Республики под Великой Новоселкой. Ресурс уточнил, что за сутки ВС РФ углубились примерно на три километра на двух участках - у Ровнополя и Новодаровки.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин отметил, что ВСУ не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России.
"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.
Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.