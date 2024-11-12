Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри" - 12.11.2024 Украина.ру
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Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"
Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри" - 12.11.2024 Украина.ру
Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"
Нижняя палата российского парламента единогласно приняла законопроект, который ограничивает распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщате телегарм-канал "Дума ТВ"
2024-11-12T17:06
2024-11-12T17:06
новости
вячеслав володин
госдума
роскомнадзор
семья
русская традиция
общество
дети
законопроекты
россия
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"Закон не рядовой, закон — о будущем нашего государства. Без детей страны не будет. А идеология, которую нам пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут", — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По мнению российских парламентариев, такая пропаганда станет основанием для включения ресурса в формируемый Роскомнадзором реестр запрещённой информации.Зампред Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что запрет пропаганды отказа от деторождения — это "запрет на преступление, запрет на уничтожение нравственных традиций"."Также сегодня депутаты поддержали законопроект об административном наказании за пропаганду идеологии чайлдфри", - сообщил телеграм-канал.В частности, для граждан штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.Пропаганда таких идей в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.Юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей. За такое же деяние физлиц предусмотрен штраф до 400 тыс. рублей, должностных лиц — до 800 тыс. рублей.Экспертное мнение в интервью изданию Украина.ру на эту тему: Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вячеслав володин, госдума, роскомнадзор, семья, русская традиция, общество, дети, законопроекты, россия
Новости, Вячеслав Володин, Госдума, Роскомнадзор, Семья, русская традиция, Общество, дети, законопроекты, Россия

Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"

17:06 12.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
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Нижняя палата российского парламента единогласно приняла законопроект, который ограничивает распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщате телегарм-канал "Дума ТВ"
"Закон не рядовой, закон — о будущем нашего государства. Без детей страны не будет. А идеология, которую нам пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут", — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По мнению российских парламентариев, такая пропаганда станет основанием для включения ресурса в формируемый Роскомнадзором реестр запрещённой информации.
Зампред Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что запрет пропаганды отказа от деторождения — это "запрет на преступление, запрет на уничтожение нравственных традиций".
"Также сегодня депутаты поддержали законопроект об административном наказании за пропаганду идеологии чайлдфри", - сообщил телеграм-канал.
В частности, для граждан штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Пропаганда таких идей в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.
Юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей. За такое же деяние физлиц предусмотрен штраф до 400 тыс. рублей, должностных лиц — до 800 тыс. рублей.
Экспертное мнение в интервью изданию Украина.ру на эту тему: Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко
 
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