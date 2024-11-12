https://ukraina.ru/20241112/1058845707.html

Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"

Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри" - 12.11.2024 Украина.ру

Российский парламент поддержал наказание за пропаганду "идеологии чайлдфри"

Нижняя палата российского парламента единогласно приняла законопроект, который ограничивает распространение деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Об этом сообщате телегарм-канал "Дума ТВ"

2024-11-12T17:06

2024-11-12T17:06

2024-11-12T17:06

новости

вячеслав володин

госдума

роскомнадзор

семья

русская традиция

общество

дети

законопроекты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102986/22/1029862270_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_fe9b8cfa98ff23aa29fc51312e153de3.jpg

"Закон не рядовой, закон — о будущем нашего государства. Без детей страны не будет. А идеология, которую нам пытаются навязать, пропагандируя отказ от деторождения, приведёт к тому, что рожать детей перестанут", — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.По мнению российских парламентариев, такая пропаганда станет основанием для включения ресурса в формируемый Роскомнадзором реестр запрещённой информации.Зампред Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что запрет пропаганды отказа от деторождения — это "запрет на преступление, запрет на уничтожение нравственных традиций"."Также сегодня депутаты поддержали законопроект об административном наказании за пропаганду идеологии чайлдфри", - сообщил телеграм-канал.В частности, для граждан штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.Пропаганда таких идей в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.Юрлицам в случае пропаганды чайлдфри среди несовершеннолетних с использованием интернета или СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей. За такое же деяние физлиц предусмотрен штраф до 400 тыс. рублей, должностных лиц — до 800 тыс. рублей.Экспертное мнение в интервью изданию Украина.ру на эту тему: Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, госдума, роскомнадзор, семья, русская традиция, общество, дети, законопроекты, россия