https://ukraina.ru/20241112/1058848551.html

После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона

После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона - 12.11.2024 Украина.ру

После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона

Украинские и польские СМИ облетела новость: первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ на территории Люблина. В частности, об этом написало издание "Укринформ"

2024-11-12T17:39

2024-11-12T17:39

2024-11-12T17:39

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вооруженные силы украины

иностранный легион

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Пока заявки на присоединение к Украинскому легиону подали порядка 600 человек, уточнил Петр Горкуша, представитель рекрутингового центра, в котором подписывали контракты. При этом СМИ показали лишь несколько мужчин, которые подписывали контракты на камеру.В начале июля Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, одним из пунктов которого является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.Уточняется, что добровольцы - это мужчины призывного возраста, проживающие в Польше. По условиям договоренностей между странами, они могут пройти военное обучение на территории принимающей страны, а уже потом отправиться на фронт.Примерно месяц назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пожаловался, что военные его страны уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью."Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Вторят ему и в других европейских странах. В частности, немецкая газета Bild в начале ноября написала, что в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев, так как "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить".Другие темы: ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State.

https://ukraina.ru/20241018/1058190597.html

https://ukraina.ru/20241003/1057859790.html

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новости, польша, варшава, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, иностранный легион