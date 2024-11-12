После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона - 12.11.2024 Украина.ру
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После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона - 12.11.2024 Украина.ру
После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
Украинские и польские СМИ облетела новость: первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ на территории Люблина. В частности, об этом написало издание "Укринформ"
2024-11-12T17:39
2024-11-12T17:39
новости
польша
варшава
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
иностранный легион
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Пока заявки на присоединение к Украинскому легиону подали порядка 600 человек, уточнил Петр Горкуша, представитель рекрутингового центра, в котором подписывали контракты. При этом СМИ показали лишь несколько мужчин, которые подписывали контракты на камеру.В начале июля Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, одним из пунктов которого является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.Уточняется, что добровольцы - это мужчины призывного возраста, проживающие в Польше. По условиям договоренностей между странами, они могут пройти военное обучение на территории принимающей страны, а уже потом отправиться на фронт.Примерно месяц назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пожаловался, что военные его страны уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью."Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ."Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.Вторят ему и в других европейских странах. В частности, немецкая газета Bild в начале ноября написала, что в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев, так как "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить".Другие темы: ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State.
https://ukraina.ru/20241018/1058190597.html
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новости, польша, варшава, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, иностранный легион
Новости, Польша, Варшава, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, иностранный легион

После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона

17:39 12.11.2024
 
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Украинские и польские СМИ облетела новость: первая группа добровольцев из состава Украинского легиона подписала контракты с ВСУ на территории Люблина. В частности, об этом написало издание "Укринформ"
Пока заявки на присоединение к Украинскому легиону подали порядка 600 человек, уточнил Петр Горкуша, представитель рекрутингового центра, в котором подписывали контракты. При этом СМИ показали лишь несколько мужчин, которые подписывали контракты на камеру.
В начале июля Владимир Зеленский и глава польского правительства Дональд Туск подписали соглашение о безопасности, одним из пунктов которого является подготовка на территории Польши украинских военных подразделений.
Уточняется, что добровольцы - это мужчины призывного возраста, проживающие в Польше. По условиям договоренностей между странами, они могут пройти военное обучение на территории принимающей страны, а уже потом отправиться на фронт.
Примерно месяц назад министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пожаловался, что военные его страны уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью.
"Наше двустороннее соглашение "Польша-Украина" предусматривает возможность обучения украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Польша с 1 сентября готова обучить бригаду. Пока нет столько желающих. Их намного-намного меньше", - сказал Косиняк-Камыш, добавив, что Варшава готова обучить бригаду украинцев численностью в несколько тысяч человек, но пока не набралось и трехсот желающих.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Уже 1,5 месяца ждут: украинцы, подлежащие призыву, не торопятся на обучение к польским инструкторамПольские военные уже месяц ждут на обучение украинцев, подлежащих призыву, но те, почему-то не спешат воспользоваться этой возможностью. Такое заявление 18 октября на встрече глав военных ведомств НАТО сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
В начале октября глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста, чтобы стимулировать их возвращение на Украину и улучшить ситуацию с мобилизацией в ВСУ.
"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро (почти 21 тысяча рублей. - Ред.) в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - сказал глава МИД Польши.
Радослав Сикорский
3 октября, 12:53
Глава МИД Польши посоветовал странам ЕС "не субсидировать неповиновение" украинских беженцевСтраны ЕС должны прекратить выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Это поможет их возвращению на Украину и улучшению ситуации с мобилизацией в ВСУ. Такое заявление 3 октября в эфире "Польского радио" сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский
Вторят ему и в других европейских странах. В частности, немецкая газета Bild в начале ноября написала, что в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев, так как "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить".
1 ноября, 12:31
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцевВ Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild
Другие темы: ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State.
 
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17:39После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
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