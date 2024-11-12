https://ukraina.ru/20241112/1058851092.html

Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине

Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине - 12.11.2024 Украина.ру

Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине

Масштабы нарушений украинских военкоматов и врачебных комиссий заметили даже в Верховной Раде; в Курахово продолжает течь вода на месте подрыва дамбы; Хуснуллин встретился с эвакуированными жителями Курской области

2024-11-12T18:00

2024-11-12T18:00

2024-11-12T18:00

эксклюзив

хроники

курахово

украина

курская область

марат хуснуллин

анна скороход

владимир путин

вооруженные силы украины

верховная рада

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"Годны – все"Украинские врачи получили распоряжение – признавать пригодными всех."Нам неоднократно помогали и негласно говорили сами врачи: у них есть указание признавать годными всех. А негодные – это отдельная каста. Такого не должно быть", – заявила на пресс-конференции глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам военных Анна Скороход.Комиссия накануне по результатам расследования призвала расформировать ТЦК (военкоматы) и отправить военкомов, избивающих на улицах людей, на фронт, а призыв поручить командирам действующих военных частей.О "чудесах" в военно-врачебных комиссиях украинских ТЦК во вторник написал в своём телеграм-канале и другой депутат Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко.Он обозначил сразу несколько проблем: во-первых, брони. Бронирование сотрудников предприятий приостановлено на время расследования комиссии, но вскоре у многих из них заканчивается срок бронирования, и военкоматы, по информации Федиенко, уже обзванивают руководителей предприятий со словами: ваша броня заканчивается 14-го, ждите в гости."Уже имею обращения работников одного из элеваторов и предприятия ВПК. Тех, которые, хотя и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-нибудь прячет, чтобы не остановить работу предприятия", – уточнил депутат.Второй болезненный вопрос, который он понял, – приказ 402 украинского Минобороны, который исключил из списка причин отсрочки от военной службы многие серьёзные заболевания.Иронизируя, он предложил военкомам и врачам из комиссии выполнить на полигоне какое-нибудь задание при условии, что команду командира они услышать не смогут.В Польше, где планировали создать масштабное добровольческое подразделение из беженцев, в Украинский легион удалось заманить всего 600 человек – они подписали контракт в рекрутинговом центре в Генконсульстве Украины в Люблине.Местные СМИ и телеграм-каналы тем временем публикуют видео пустых улиц Харькова, Полтавы и других городов – без острейшей необходимости мужчины вообще не выходят из дома, боясь нарваться на ТЦК."Будем работать со всеми"Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что приехал в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина."Сегодня по результатам нашей встречи подготовим предложения, сейчас у меня будет разговор с председателем правительства (Михаилом Мишустиным – Ред.). И здесь я нахожусь по поручению президента - Владимир Владимирович мне лично поручил встретиться с жителями, понять, в чем проблемы, и подготовить предложения", – цитирует РИА "Новости" его слова после встречи с жителями Суджанского района, занятого ВСУ.Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, также сообщил он.Беседу с местными жителями Хуснуллин в своём телеграм-канале назвал эмоциональной, но продуктивной."Хочу сказать, что в первую очередь, конечно же, людей волнует какие районы попадают под получение жилищного сертификата, а также когда и на каких условиях он выдается. Сегодня на встрече определили очередность того, кто получит их в первую очередь – это многодетные семьи, участники СВО и льготные категории граждан. Но обязательно будем работать и со всеми другими категориями граждан.Рассмотрели вопросы, касающиеся аренды жилья, которых оказалось достаточно много. Договорились о порядке работы в этом направлении.Могу сказать, что все вопросы учтены и взяты на контроль. Мы также договорились о том, что администрация будет регулярно проводить подобные встречи, что, в свою очередь, усилит канал информационных работ", – написал он.Во вторник губернатор региона Алексей Смирнов также провёл встречу с жителями Суджанского района, в ходе которой был уволен его глава Александр Богачёв.Дамба Кураховского водохранилищаВ Донбассе вода продолжает подходить к населённым пунктам, находящимся по течению реки Волчья.Всему виной – прорыв дамбы Кураховского водохранилища, заявил 12 ноября в эфире объединённого телемарафона назначенный украинскими властями начальник Кураховской военной городской администрации Роман Падун.Дома местных жителей пока не пострадали, но и осмотреть повреждения дамбы не удалось, уточнил он.Падун повторил версию ВСУ – они накануне обвинили в подрыве дамбы российских военных."Дамба расположена в Старых Тернах. Взятие под контроль гидротехнического объекта в этом поселке позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ", – сообщали вчера телеграм-каналы российских военкоров.Также в пондельник американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", – сказано в материале.О ситуации на фронте - в материале ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241112/1058848079.html

https://ukraina.ru/20241112/1058841842.html

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эксклюзив, хроники, курахово, украина, курская область, марат хуснуллин, анна скороход, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада