Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине - 12.11.2024 Украина.ру
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Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине
Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине - 12.11.2024 Украина.ру
Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине
Масштабы нарушений украинских военкоматов и врачебных комиссий заметили даже в Верховной Раде; в Курахово продолжает течь вода на месте подрыва дамбы; Хуснуллин встретился с эвакуированными жителями Курской области
2024-11-12T18:00
2024-11-12T18:00
эксклюзив
хроники
курахово
украина
курская область
марат хуснуллин
анна скороход
владимир путин
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Годны – все"Украинские врачи получили распоряжение – признавать пригодными всех."Нам неоднократно помогали и негласно говорили сами врачи: у них есть указание признавать годными всех. А негодные – это отдельная каста. Такого не должно быть", – заявила на пресс-конференции глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам военных Анна Скороход.Комиссия накануне по результатам расследования призвала расформировать ТЦК (военкоматы) и отправить военкомов, избивающих на улицах людей, на фронт, а призыв поручить командирам действующих военных частей.О "чудесах" в военно-врачебных комиссиях украинских ТЦК во вторник написал в своём телеграм-канале и другой депутат Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко.Он обозначил сразу несколько проблем: во-первых, брони. Бронирование сотрудников предприятий приостановлено на время расследования комиссии, но вскоре у многих из них заканчивается срок бронирования, и военкоматы, по информации Федиенко, уже обзванивают руководителей предприятий со словами: ваша броня заканчивается 14-го, ждите в гости."Уже имею обращения работников одного из элеваторов и предприятия ВПК. Тех, которые, хотя и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-нибудь прячет, чтобы не остановить работу предприятия", – уточнил депутат.Второй болезненный вопрос, который он понял, – приказ 402 украинского Минобороны, который исключил из списка причин отсрочки от военной службы многие серьёзные заболевания.Иронизируя, он предложил военкомам и врачам из комиссии выполнить на полигоне какое-нибудь задание при условии, что команду командира они услышать не смогут.В Польше, где планировали создать масштабное добровольческое подразделение из беженцев, в Украинский легион удалось заманить всего 600 человек – они подписали контракт в рекрутинговом центре в Генконсульстве Украины в Люблине.Местные СМИ и телеграм-каналы тем временем публикуют видео пустых улиц Харькова, Полтавы и других городов – без острейшей необходимости мужчины вообще не выходят из дома, боясь нарваться на ТЦК."Будем работать со всеми"Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что приехал в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина."Сегодня по результатам нашей встречи подготовим предложения, сейчас у меня будет разговор с председателем правительства (Михаилом Мишустиным – Ред.). И здесь я нахожусь по поручению президента - Владимир Владимирович мне лично поручил встретиться с жителями, понять, в чем проблемы, и подготовить предложения", – цитирует РИА "Новости" его слова после встречи с жителями Суджанского района, занятого ВСУ.Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, также сообщил он.Беседу с местными жителями Хуснуллин в своём телеграм-канале назвал эмоциональной, но продуктивной."Хочу сказать, что в первую очередь, конечно же, людей волнует какие районы попадают под получение жилищного сертификата, а также когда и на каких условиях он выдается. Сегодня на встрече определили очередность того, кто получит их в первую очередь – это многодетные семьи, участники СВО и льготные категории граждан. Но обязательно будем работать и со всеми другими категориями граждан.Рассмотрели вопросы, касающиеся аренды жилья, которых оказалось достаточно много. Договорились о порядке работы в этом направлении.Могу сказать, что все вопросы учтены и взяты на контроль. Мы также договорились о том, что администрация будет регулярно проводить подобные встречи, что, в свою очередь, усилит канал информационных работ", – написал он.Во вторник губернатор региона Алексей Смирнов также провёл встречу с жителями Суджанского района, в ходе которой был уволен его глава Александр Богачёв.Дамба Кураховского водохранилищаВ Донбассе вода продолжает подходить к населённым пунктам, находящимся по течению реки Волчья.Всему виной – прорыв дамбы Кураховского водохранилища, заявил 12 ноября в эфире объединённого телемарафона назначенный украинскими властями начальник Кураховской военной городской администрации Роман Падун.Дома местных жителей пока не пострадали, но и осмотреть повреждения дамбы не удалось, уточнил он.Падун повторил версию ВСУ – они накануне обвинили в подрыве дамбы российских военных."Дамба расположена в Старых Тернах. Взятие под контроль гидротехнического объекта в этом поселке позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ", – сообщали вчера телеграм-каналы российских военкоров.Также в пондельник американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", – сказано в материале.О ситуации на фронте - в материале ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241112/1058848079.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, хроники, курахово, украина, курская область, марат хуснуллин, анна скороход, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада
Эксклюзив, Хроники, Курахово, Украина, Курская область, Марат Хуснуллин, Анна Скороход, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине

18:00 12.11.2024
 
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© Милитарный
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Сергей Зуев
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Масштабы нарушений украинских военкоматов и врачебных комиссий заметили даже в Верховной Раде; в Курахово продолжает течь вода на месте подрыва дамбы; Хуснуллин встретился с эвакуированными жителями Курской области
"Годны – все"
Украинские врачи получили распоряжение – признавать пригодными всех.
"Нам неоднократно помогали и негласно говорили сами врачи: у них есть указание признавать годными всех. А негодные – это отдельная каста. Такого не должно быть", – заявила на пресс-конференции глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам военных Анна Скороход.
Комиссия накануне по результатам расследования призвала расформировать ТЦК (военкоматы) и отправить военкомов, избивающих на улицах людей, на фронт, а призыв поручить командирам действующих военных частей.
О "чудесах" в военно-врачебных комиссиях украинских ТЦК во вторник написал в своём телеграм-канале и другой депутат Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко.
Он обозначил сразу несколько проблем: во-первых, брони. Бронирование сотрудников предприятий приостановлено на время расследования комиссии, но вскоре у многих из них заканчивается срок бронирования, и военкоматы, по информации Федиенко, уже обзванивают руководителей предприятий со словами: ваша броня заканчивается 14-го, ждите в гости.
"Уже имею обращения работников одного из элеваторов и предприятия ВПК. Тех, которые, хотя и критические, но работников уже мобилизовали. Доходит до того, что руководитель их увольняет и как-нибудь прячет, чтобы не остановить работу предприятия", – уточнил депутат.
Второй болезненный вопрос, который он понял, – приказ 402 украинского Минобороны, который исключил из списка причин отсрочки от военной службы многие серьёзные заболевания.
"Что имеем: мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулёза; недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, у которого в выводе ВВК (военно-врачебной комиссии. — Ред.) написано: "умственная отсталость такой-то степени, усложнённое нарушение речи, частичная атрофия мозга", – написал Федиенко.
Иронизируя, он предложил военкомам и врачам из комиссии выполнить на полигоне какое-нибудь задание при условии, что команду командира они услышать не смогут.
В Польше, где планировали создать масштабное добровольческое подразделение из беженцев, в Украинский легион удалось заманить всего 600 человек – они подписали контракт в рекрутинговом центре в Генконсульстве Украины в Люблине.
Местные СМИ и телеграм-каналы тем временем публикуют видео пустых улиц Харькова, Полтавы и других городов – без острейшей необходимости мужчины вообще не выходят из дома, боясь нарваться на ТЦК.
Минобороны Украины о рекрутинге женщин
17:41
В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщиныТернопольская область заняла первое место по количеству женщин, обратившихся в центры рекрутинга украинской армии. Об этом сообщает Минобороны Украины.
"Будем работать со всеми"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что приехал в Курскую область для общения с местными жителями по поручению президента России Владимира Путина.
"Сегодня по результатам нашей встречи подготовим предложения, сейчас у меня будет разговор с председателем правительства (Михаилом Мишустиным – Ред.). И здесь я нахожусь по поручению президента - Владимир Владимирович мне лично поручил встретиться с жителями, понять, в чем проблемы, и подготовить предложения", – цитирует РИА "Новости" его слова после встречи с жителями Суджанского района, занятого ВСУ.
Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, также сообщил он.
Беседу с местными жителями Хуснуллин в своём телеграм-канале назвал эмоциональной, но продуктивной.
"Хочу сказать, что в первую очередь, конечно же, людей волнует какие районы попадают под получение жилищного сертификата, а также когда и на каких условиях он выдается. Сегодня на встрече определили очередность того, кто получит их в первую очередь – это многодетные семьи, участники СВО и льготные категории граждан. Но обязательно будем работать и со всеми другими категориями граждан.
Рассмотрели вопросы, касающиеся аренды жилья, которых оказалось достаточно много. Договорились о порядке работы в этом направлении.
Могу сказать, что все вопросы учтены и взяты на контроль. Мы также договорились о том, что администрация будет регулярно проводить подобные встречи, что, в свою очередь, усилит канал информационных работ", – написал он.
Во вторник губернатор региона Алексей Смирнов также провёл встречу с жителями Суджанского района, в ходе которой был уволен его глава Александр Богачёв.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
15:32
Речь Путина на "Валдае" затмила выборы в США, заявили в Госдуме РФПредседатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты российского парламента констатировал поддержку всеми фракциями выступлении президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом сообщает телеграм-канал "Дума ТВ"
Дамба Кураховского водохранилища
В Донбассе вода продолжает подходить к населённым пунктам, находящимся по течению реки Волчья.
Всему виной – прорыв дамбы Кураховского водохранилища, заявил 12 ноября в эфире объединённого телемарафона назначенный украинскими властями начальник Кураховской военной городской администрации Роман Падун.
Дома местных жителей пока не пострадали, но и осмотреть повреждения дамбы не удалось, уточнил он.
Падун повторил версию ВСУ – они накануне обвинили в подрыве дамбы российских военных.
"Дамба расположена в Старых Тернах. Взятие под контроль гидротехнического объекта в этом поселке позволило бы ВС РФ замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ", – сообщали вчера телеграм-каналы российских военкоров.
Также в пондельник американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни также из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", – сказано в материале.
О ситуации на фронте - в материале ВСУ попали в "карман" Курахово - Deep State на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивХроникиКураховоУкраинаКурская областьМарат ХуснуллинАнна СкороходВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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