Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО - 12.11.2024 Украина.ру
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Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО
Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО - 12.11.2024 Украина.ру
Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО
Московский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет
2024-11-12T16:09
2024-11-12T17:01
новости
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россия
вооруженные силы украины
врач
сво
ребенок
боец
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Обвинение просило для 67-летней злоумышленницы шесть лет колонии по статье "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ", однако суд решил, что 5,5 будет достаточно. В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально."Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойцаПедиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила."Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова."Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейкахАудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.Другие темы: "Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно.
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Новости, Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, врач, СВО, ребенок, боец

Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО

16:09 12.11.2024 (обновлено: 17:01 12.11.2024)
 
© Readovka/Telegram
© Readovka/Telegram
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Московский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет
Обвинение просило для 67-летней злоумышленницы шесть лет колонии по статье "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ", однако суд решил, что 5,5 будет достаточно.
В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.
Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".
Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально.
"Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойца
Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила.
"Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова.
"Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейках
Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.
Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.
17 октября, 12:13
Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИВрач-педиатр Надежда Буянова, которая якобы насмехалась над мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ. Об этом 17 октября со ссылкой на официальные судебные документы сообщило агентство РИА Новости
Другие темы: "Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно.
 
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