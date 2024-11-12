https://ukraina.ru/20241112/1058842493.html

Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО

Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО - 12.11.2024 Украина.ру

Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО

Московский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет

2024-11-12T16:09

2024-11-12T16:09

2024-11-12T17:01

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Обвинение просило для 67-летней злоумышленницы шесть лет колонии по статье "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ", однако суд решил, что 5,5 будет достаточно. В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".Вдова военного также утверждала, что врач переехала в Москву с Украины, и, скорее всего, поддерживает ВСУ материально."Он был законной целью Украины": московский педиатр поглумилась над сыном погибшего бойцаПедиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила."Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова."Я не могу говорить такие слова": бывший московский педиатр не признала вину по делу о фейкахАудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.Другие темы: "Это катастрофа": в США посчитали, сколько американских Bradley потерял Киев напрасно.

https://ukraina.ru/20241017/1058159839.html

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новости, украина, москва, россия, вооруженные силы украины, врач, сво, ребенок, боец