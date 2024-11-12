Резонансное решение: суд определил судьбу педиатра, поглумившейся над ребенком погибшего бойца СВО
16:09 12.11.2024 (обновлено: 17:01 12.11.2024)
© Readovka/Telegram
© Readovka/Telegram
Московский врач-педиатр Надежда Буянова, которая насмехалась над семилетним мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, получила 5,5 лет тюрьмы и запрет заниматься врачебной деятельностью и выкладывать материалы в Интернет
Обвинение просило для 67-летней злоумышленницы шесть лет колонии по статье "Распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ", однако суд решил, что 5,5 будет достаточно.
В начале февраля текущего года вдова погибшего на СВО российского военного 34-летняя Анастасия написала заявление на врача поликлиники № 140 Надежду Буянову.
Женщина привела семилетнего сына к врачу. Он жаловался на проблемы с глазом. При осмотре ребенок начал капризничать, и дежурный терапевт Надежда Буянова поинтересовалась, почему. Мать объяснила: у мальчика погиб на СВО отец, и малыш по нему тоскует. На это медик ответила, что он был "законной целью для Украины", добавив, что "Россия напала на Украину, всё справедливо".
Педиатр свою вину не признала. Она заявила, что подобные слова в адрес ребенка непрофессиональны, а врач не может такое себе позволить, и она такие вещи не говорила.
"Вину не признаю в полном объеме… Нет никаких подтверждений нашего разговора. Где она такие фразы взяла? Могу перекреститься. Я врач, я не могу говорить такие слова" - сказала Буянова.
Аудио или видеозаписи приема в кабинете Буяновой не велось, однако прокуратура ссылалась на видеозапись из поликлиники, где запечатлена ссора между педиатром и Анастасией Акиньшиной.
Врача-педиатра сначала взяли под стражу, а позже отпустили под домашний арест. Однако в середине октября в СМИ появилась информация, что Буянова была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ.
17 октября, 12:13Педиатр, поглумившаяся над сыном погибшего бойца СВО, задержана у границы с крупной суммой денег - СМИВрач-педиатр Надежда Буянова, которая якобы насмехалась над мальчиком, тоскующим по погибшему в зоне СВО отцу, была задержана с крупной суммой денег вблизи государственной границы РФ. Об этом 17 октября со ссылкой на официальные судебные документы сообщило агентство РИА Новости