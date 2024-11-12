https://ukraina.ru/20241112/1058837627.html

Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943

Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943 - 12.11.2024 Украина.ру

Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943

Именно в Шахтерске сформировалась армия Донецкой Народной Республики, и именно здесь она одержала свои первые победы над украинской армией в 2014 году. В результате тяжелых боев за эту территорию и за Саур-Могилу округ получил много разрушений.

2024-11-12T17:30

2024-11-12T17:30

2024-11-12T17:30

шахтерск

донецкая народная республика

интервью

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О том, как происходит восстановление и чем помогает шеф-регион - Сахалинская область, рассказал в эксклюзивном интервью для Украина.ру глава администрации Шахтерского муниципального округа Александр Шатов.— Александр Васильевич, до 2014 года Шахтёрск был Украиной. Каково было состояние инфраструктуры города при Украине?— Шахтёрск – это город горняков. И самое главное, самое страшное, что происходило при украинской власти – это ликвидация угольной отрасли. В связи с тем, что ликвидировались угольные предприятия, происходило отмирание целых населённых пунктов. Потому что закрывалась шахта, естественно, следом закрывались сады, школы, люди разъезжались. Это очень пагубно влияло на структуру города.При Украине не было плановых ремонтов кровель, ни одного метра замененного водных сетей и канализационных. От украинской власти мы не видели каких-то стратегических планов развития этих территорий. На данный момент мы понимаем вообще, как мы двигаемся, куда мы двигаемся, и к чему мы двигаемся.Естественно, тогда был мир. Но при этом, живя в мире, мы ощущали, что не было планов на будущее. На этих территориях не было видно перспективы, что здесь будет что-то развиваться. А были реальные действия, приводившие к тому, что отсюда люди начинали потихонечку разъезжаться по другим территориям.— А в 2014 году на землю Донбасса пришла война. Как город Шахтерск пострадал от войны?— Мы сейчас говорим и о городе Шахтерске, и о Шахтерском районе. Потому что наш муниципальный округ в себя включает и Шахтерск, и город Кировское, и город Ждановку, и Шахтерский район. Это также Саур-Могила. Мы граничим и с Ростовской областью, и с Луганской Народной Республикой.И первые мощные бои, которые были на территории Донбасса, сразу после Славянска, уже в июне месяце, произошли здесь, в Шахтерске. Это когда более 100 с лишним единиц техники украинской регулярной армии, вооруженной до зубов, при поддержке танков, БТР-ов и так далее заходили в наши мирные города для того, чтобы, наверное, покорить или поставить на колени народ Донбасса.И именно здесь, в Шахтерске, сформировалась армия Донецкой Народной Республики. 27 числа начались первые бои. Все ополчение, которое было на то время, это и "Оплот", и Славянская бригада, и "Сомали", и "Пятнашка", разрозненные тогда еще отряды, со своими командирами остановили врага в Шахтерске.— Под руководством Захарченко?— Да, Александр Владимирович Захарченко стал главой Донецкой Народной Республики. А Кононов Владимир Петрович стал первым министром обороны. И уже здесь наша сформировавшаяся армия одержала первые победы.Потом был Иловайск, Дебальцево, но первые победы были здесь, в Шахтерске.Естественно, город пострадал. Здесь у нас сгорело и Объединение, и Дворец спорта, и многоквартирное жилье пострадало. Ну и в целом в результате боев, которые здесь проходили в 2014 году, в Шахтерском районе было очень много разрушений. Это и Дмитровка, и Степановка. Порядка 100 полных разрушений. Также проходили бои под Саур-Могилой.Никишино – это уже Дебальцевский котел. Там порядка 200 домов было полностью разрушено украинскими формированиями.Проводится параллель, как фашисты проходили по нашей земле в 1941-1943, примерно так же себя вела и украинская армия. Отношение к людям, отношение к территориям – максимально разрушить, максимально нанести вред инфраструктуре для того, чтобы те, кто здесь живет, пострадали.— Как сейчас с приходом России возрождается Шахтерск? Чем ваш шеф-регион помогает? Что там с дорогами, с водой, с возрождением производства?— Буквально недавно мы приехали с обучения в РАНХиГС, мы представляли комиссии наши планы стратегического развития до 2030 года. Это все, что связано с тем, как мы видим будущее нашего муниципального образования в рамках страны и его дальнейшее развитие.Естественно, есть несколько приоритетных направлений. Первое – это развитие угольной промышленности, ее поддержка и максимальная модернизация. На данный момент к нам зашли инвесторы, у них в планах увеличить добычу и поднять заработные платы нашим шахтерам, а это рабочие места. Будут рабочие места – естественно, будут развиваться территории, будет для кого строить сады, школы, дороги, инфраструктуру.Второе, одно из очень важных направлений, которое мы ставим как стратегическое, это развитие сельского хозяйства. У нас две мощнейшие птицефабрики на территории нашего муниципального образования. Порядка 40 тысяч гектаров пахотных земель. Естественно, что это довольно-таки инвестиционно привлекательные территории.Конечно же, мы смотрим в сторону туризма. На нашей территории, в районе Саур-Могилы жили и скифы, и сарматы. Это патриотический туризм, связанный с поисковыми работами, так как у нас здесь не только Саур-Могила, но еще и Миус-Фронт. У нас уже построен музей в селе Дмитровка, который посвящен именно боям на Миус-Фронте. А это параллели. Это Сталинград, это Курская Дуга, это Ржев, в том числе Миус-Фронт.Это основные стратегические направления, по которым мы будем двигаться. Ну и, конечно же, тут проявляются наши совместные работы с шеф-регионами. По Шахтерску – это Сахалинская область, Кировское – это Владимирская область, Ждановка – это Магаданская область.Что касается Шахтерска, работы с Сахалинской областью, на протяжении трех лет мы определили формат нашей работы в таком плане, что мы берем несколько объектов, например, три школы, три сада в год. Это для того, чтобы закрыть контуры, отремонтировать окна, сделать благоустройство вокруг этих учебных заведений. И поэтапно мы продолжаем эти работы наслаивать, потому что ремонт одной школы – это порядка 350 миллионов.Естественно, вложить это все в один объект было бы неправильно, нерационально. И мы планируем наше финансирование. Порядка 400 с лишним миллионов рублей в год на нас Сахалинская область тратит только на восстановление, на ремонты. Это не считая, конечно же, помощи, оздоровления детей, всего, что связано с подготовкой к отопительному сезону, приобретением коммунальной техники.На протяжении трех лет мы отремонтировали порядка 20 только трансформаторных подстанций. Это то, что 100% влияет на качество получаемой потребителями электроэнергии. Это, конечно же, упрощает работу наших электриков.Приобрели всю технику, которая была необходима для нашего водоканала. Недавно приезжал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Мы с ним определились, что он приобретает еще один новый экскаватор для "Воды Донбасса".По воде ситуация в городе однозначно непростая, потому что мы все были зависимы от Артемовского канала. Мы видим, что враг специально максимально удерживает эти территории для того, чтобы воду не пустить сюда, к нам, к нашим жителям.Есть почасовая подача, есть вопросы по наполнению наших больших водных резервуаров. Но планово все равно мы с нашим Минстроем смотрим на то, чтобы реконструкцию сделать водовода основного Енакиево-Кировское-Шахтерск. Резервный водовод Новосташковский тоже в планах у нас отремонтировать.Так что эту работу проводим, но при этом с шеф-регионом смотрим на шаг вперед для того, чтобы во время отопительного сезона не разморозить систему, если, допустим, воды не будет вообще. Для этого пробурили 10 скважин у котельных. Это у нас как резерв на случай, если вода вообще не пришла в город по каким-то причинам.У нас порядка 700 детей оздоровляется каждый год на курортах нашей родины. Конечно же, все потребности наших коммунальных предприятий Сахалинская область полностью покрывает.Вообще строим наши планы в зависимости от наших нужд, как мы себе это видим. Мы учитываем также посылы Минстроя Донецкой Народной Республики. И, конечно же, поддержка губернатора. Согласно этим планам выполняем работу.Сахалинская область в этом году закончила свои работы еще в августе. Планы на 2025-й год уже сверстаны, готовятся бумаги для того, чтобы приступить к работам с апреля 2025-го года.О том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся уже 11-й год обстрелов, о силе духа жителей и о том, какие перспективы развития на ближайшее время - в интервью "Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить".

https://ukraina.ru/20241107/1058699299.html

шахтерск

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Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

шахтерск, донецкая народная республика, интервью