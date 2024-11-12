https://ukraina.ru/20241112/1058845618.html

Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд

Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд - 12.11.2024 Украина.ру

Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд

Военный суд в Ростове-на-Дону получил материалы уголовного дела 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе суда

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:36

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Семенову вменяется совершение теракта и госизмена. Дата заседания суда пока не назначена.Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца."Установлено, что Семенов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", - говорится в релизе прокуратуры.Подробнее об этом — Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом

https://ukraina.ru/20241112/1058840369.html

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