Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд
17:20 12.11.2024 (обновлено: 17:36 12.11.2024)
Фото: торты на прилавке
Военный суд в Ростове-на-Дону получил материалы уголовного дела 34-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе суда
Семенову вменяется совершение теракта и госизмена. Дата заседания суда пока не назначена.
"По версии следствия, он (Семенов. - Ред.) был завербован украинской разведкой в апреле 2023 года после получения им российского гражданства в 2022 году. Ему поручили организовать убийство военных пилотов, пообещав 400 тысяч рублей. Семенов прибыл в Армавир, приобрел токсичное вещество кордиамин и добавил его в алкоголь и торт, которые 22 октября 2023 года отправил через курьера в местный ресторан, где собрались выпускники училища на встречу", - говорится в материале издания "Лента.ру".
Эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
"Установлено, что Семенов Е.И., действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрел не менее 200 флаконов медицинского препарата "Кордиамин" в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка "Кочари", а также торт", - говорится в релизе прокуратуры.
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