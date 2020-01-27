Иранские военные три дня скрывали правду о крушении украинского «Боинга» от президента страны Хасана Рухани. Об этом 26 января сообщило издание New York Times

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк узнал глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. Именно он сообщил другим высокопоставленным чиновникам о том, что Иран, вероятно, сбил пассажирский самолет.

Отмечается, что президент Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, но те не отвечали.

Крушение самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» произошло утром 8 января неподалеку от аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.