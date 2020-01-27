В столичных райсудах затягивают рассмотрение дел из-за отсутствия присяжных. Этот вопрос обсуждали на заседании комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, сообщает 27 января «Вечерний Киев»

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