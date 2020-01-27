«Нужно совершенствовать процедуру назначения присяжных. Как показывает практика, сегодня достаточно сложно подобрать кандидатов даже для судов столичного мегаполиса, где количество населения превышает 4 млн человек. Возможно, киевляне хотели бы получать значительно большее материальное вознаграждение, чем то, которое есть сегодня», — сказала замначальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве Наталья Чумак.
Сейчас каждый из десяти столичных райсудов нуждается в среднем в 25-30 присяжных.