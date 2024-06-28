https://ukraina.ru/20240628/1055938078.html

Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов

Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов - 28.06.2024 Украина.ру

Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему ВС РФ стали применять новый лобовой подход к штурму... Украина.ру, 28.06.2024

2024-06-28T14:45

2024-06-28T14:45

2024-06-28T14:46

видео

алексей анпилогов

россия

украина

вооруженные силы украины

харьков

сво

наступление

вс рф

всу

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему ВС РФ стали применять новый лобовой подход к штурму позиций противника, а также обозначил ряд задач по массовому производству FPV-дронов: 00:26 - Об открытии ВС России нового направления на фронте; 05:26 - О новом подходе к штурму; 07:50 - Поставки для Украины и артиллерийское преимущество под Харьковом; 11:13 - Работа с ситуативным преимуществом противника в огневых средствах; 13:01 - О работе ФАБ-3000 и их преимуществах; 14:52 - О территории применения ФАБ-3000; 16:51 - О массовом производстве FPV-дронов; 20:32 - Есть ли проблемы с ресурсами для производства дронов? 22:23 - Удары по перерабатывающим мощностям противника; 24:18 - Необходим ли массовый удар для обесточивания противника; 26:10 - Ожидать ли широкомасштабного наступления?

россия

украина

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