https://ukraina.ru/20240628/1055938078.html
Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов
Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов - 28.06.2024 Украина.ру
Где Россия нашла дырку в обороне ВСУ, куда бросят танковую армию и что не так с ФАБ-300 – Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему ВС РФ стали применять новый лобовой подход к штурму... Украина.ру, 28.06.2024
2024-06-28T14:45
2024-06-28T14:45
2024-06-28T14:46
видео
алексей анпилогов
россия
украина
вооруженные силы украины
харьков
сво
наступление
вс рф
всу
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему ВС РФ стали применять новый лобовой подход к штурму позиций противника, а также обозначил ряд задач по массовому производству FPV-дронов: 00:26 - Об открытии ВС России нового направления на фронте; 05:26 - О новом подходе к штурму; 07:50 - Поставки для Украины и артиллерийское преимущество под Харьковом; 11:13 - Работа с ситуативным преимуществом противника в огневых средствах; 13:01 - О работе ФАБ-3000 и их преимуществах; 14:52 - О территории применения ФАБ-3000; 16:51 - О массовом производстве FPV-дронов; 20:32 - Есть ли проблемы с ресурсами для производства дронов? 22:23 - Удары по перерабатывающим мощностям противника; 24:18 - Необходим ли массовый удар для обесточивания противника; 26:10 - Ожидать ли широкомасштабного наступления?
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видео, алексей анпилогов, россия, украина, вооруженные силы украины, харьков, сво, наступление, вс рф, всу, видео
Видео, Алексей Анпилогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьков, СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире Украина.ру рассказал о том, почему ВС РФ стали применять новый лобовой подход к штурму позиций противника, а также обозначил ряд задач по массовому производству FPV-дронов:
00:26 - Об открытии ВС России нового направления на фронте;
05:26 - О новом подходе к штурму;
07:50 - Поставки для Украины и артиллерийское преимущество под Харьковом;
11:13 - Работа с ситуативным преимуществом противника в огневых средствах;
13:01 - О работе ФАБ-3000 и их преимуществах;
14:52 - О территории применения ФАБ-3000;
16:51 - О массовом производстве FPV-дронов;
20:32 - Есть ли проблемы с ресурсами для производства дронов?
22:23 - Удары по перерабатывающим мощностям противника;
24:18 - Необходим ли массовый удар для обесточивания противника;
26:10 - Ожидать ли широкомасштабного наступления?