В ДНР открыли первый "Сбер" - 28.06.2024 Украина.ру
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В ДНР открыли первый "Сбер"
В ДНР открыли первый "Сбер" - 28.06.2024 Украина.ру
В ДНР открыли первый "Сбер"
В Донецке открыли первое отделение банка "Сбер". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2024-06-28T14:08
2024-06-28T14:08
новости
новые регионы
донецкая народная республика
крым
россия
денис пушилин
сбербанк
банкомат
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В январе головное отделение Сбербанка открыли в Симферополе.Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.Подробнее в материале Ростислава Ищенко Раздача паспортов и украинская "верность" на сайте Украина.ру.
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новости, новые регионы, донецкая народная республика, крым, россия, денис пушилин, сбербанк, банкомат
Новости, Новые регионы, Донецкая Народная Республика, Крым, Россия, Денис Пушилин, Сбербанк, банкомат

В ДНР открыли первый "Сбер"

14:08 28.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОткрытие полноформатных отделений Сбера в ДНР и ЛНР
Открытие полноформатных отделений Сбера в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Донецке открыли первое отделение банка "Сбер". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
"Приход в регион крупнейших банков России создает здоровую конкуренцию – а это, в свою очередь, побуждает финансовые учреждения предлагать более выгодные условия для своих клиентов в Республике", — отметил Пушилин.
В январе головное отделение Сбербанка открыли в Симферополе.
Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.
В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.
Подробнее в материале Ростислава Ищенко Раздача паспортов и украинская "верность" на сайте Украина.ру.
 
НовостиНовые регионыДонецкая Народная РеспубликаКрымРоссияДенис ПушилинСбербанкбанкомат
 
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