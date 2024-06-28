В ДНР открыли первый "Сбер"
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОткрытие полноформатных отделений Сбера в ДНР и ЛНР
В Донецке открыли первое отделение банка "Сбер". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
"Приход в регион крупнейших банков России создает здоровую конкуренцию – а это, в свою очередь, побуждает финансовые учреждения предлагать более выгодные условия для своих клиентов в Республике", — отметил Пушилин.
В январе головное отделение Сбербанка открыли в Симферополе.
Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.
В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.
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