https://ukraina.ru/20240628/1055935526.html

В ДНР открыли первый "Сбер"

В ДНР открыли первый "Сбер" - 28.06.2024 Украина.ру

В ДНР открыли первый "Сбер"

В Донецке открыли первое отделение банка "Сбер". Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2024-06-28T14:08

2024-06-28T14:08

2024-06-28T14:08

новости

новые регионы

донецкая народная республика

крым

россия

денис пушилин

сбербанк

банкомат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1c/1055935714_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_5142e3603b537ea47e118a6c73369e9c.jpg

В январе головное отделение Сбербанка открыли в Симферополе.Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.В начале 2023 года в Крыму установили первые банкоматы, а в течение года открылись офисы банка.Подробнее в материале Ростислава Ищенко Раздача паспортов и украинская "верность" на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

крым

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, донецкая народная республика, крым, россия, денис пушилин, сбербанк, банкомат