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"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico - 28.06.2024 Украина.ру
"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
В Демократической партии обсуждают возможную замену кандидата в президенты США. Об этом сообщили журналисты Politico
2024-06-28T14:11
2024-06-28T14:11
2024-06-28T14:11
новости
сша
джо байден
дональд трамп
демократическая партия
республиканская партия
politico
президентские выборы
дебаты
зарубежье
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Стратеги, близкие к трём потенциальным кандидатам от демократов рассказали Politico, что их буквально засыпали сообщениями во время дебатов.Один из них рассказал, что поступило предложение выдвинуть на выборы от Демократической партии другого кандидата, в качестве альтернативы Байдену. Его имя не уточняется.Советник другого вероятного кандидата от демократов рассказал журналистам, что получил от ключевых спонсоров несколько сообщений "о катастрофе". При этом, он не уверен, что можно что-то сделать, если только Байден сам не откажется от участия в выборах.Politico сообщило, что даже сторонник Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию. Он назвал выступление Байдена "худшим в истории“."Байден должен выбыть. В этом нет никаких сомнений", — говорится в сообщении.Накануне состоялись дебаты кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии - Джо Байденом и Дональдом Трампом. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.Подробнее в статье Заткнуть оппонента и спрятать президента ото всех. Дебаты Трампа и Байдена пройдут по новым правилам на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, дональд трамп, демократическая партия, республиканская партия, politico, президентские выборы, дебаты, зарубежье
Новости, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Демократическая партия, Республиканская партия, Politico, президентские выборы, дебаты, Зарубежье
"Худшее в истории выступление": демократы обсуждают замену Байдена на выборах - Politico
В Демократической партии обсуждают возможную замену кандидата в президенты США. Об этом сообщили журналисты Politico
"Демократы настолько запаниковали из-за неудачного выступления президента Джо Байдена на дебатах, что некоторые активно обсуждают то, что когда-то было невыразимо: его замену", — говорится в статье.
Стратеги, близкие к трём потенциальным кандидатам от демократов рассказали Politico, что их буквально засыпали сообщениями во время дебатов.
Один из них рассказал, что поступило предложение выдвинуть на выборы от Демократической партии другого кандидата, в качестве альтернативы Байдену. Его имя не уточняется.
Советник другого вероятного кандидата от демократов рассказал журналистам, что получил от ключевых спонсоров несколько сообщений "о катастрофе". При этом, он не уверен, что можно что-то сделать, если только Байден сам не откажется от участия в выборах.
Politico сообщило, что даже сторонник Байдена заявил, что президенту США пора завершить свою кампанию. Он назвал выступление Байдена "худшим в истории“.
"Байден должен выбыть. В этом нет никаких сомнений", — говорится в сообщении.
Накануне состоялись дебаты
кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии - Джо Байденом
и Дональдом Трампом
. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором кандидатом на пост президента выдвинут Байдена. Теоретически политическое объединение может сменить курс и предложить другого человека.