Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски - 28.06.2024 Украина.ру
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Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски
Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски - 28.06.2024 Украина.ру
Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски
В четверг, 27 июня, корреспондент "Украинской правды" с места событий сообщил о том, что к экс-заместителю главы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В деле также замешана Специализированная антикоррупционная прокуратура
2024-06-28T16:00
2024-06-28T16:00
эксклюзив
украина
днепропетровская область
кирилл тимошенко
николай тищенко
владимир зеленский
офис президента
набу
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Конкретная причина обысков пока неизвестна, но, по информации украинских СМИ, они связаны с коррупцией на проекте "Велике Будівництво" (большая или великая стройка – укр.) и "сливами" информации из НАБУ, к которым каким-то образом причастен Тимошенко.По данным издания "Страна UA", обыски одновременно прошли у координатора "Большой стройки" Юрия Голика, который недавно покинул страну и находится в Австрии. Ранее он уже попадал в скандалы, связанные с воровством на проекте в Днепропетровской области: его НАБУ проверяло вместе с бывшим главой областной государственной администрации Валентином Резниченко.Тимошенко в своих соцсетях сазу же заявил, что не имеет отношения к делу, по которому прошли обыски:"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому я не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", – написал он.Вел себя с журналистами Тимошенко оптимистично, сказал, что предоставил правоохранителям необходимые гаджеты."Телефон я не разбивал не прятал, предоставил следователям, они с ним провели следственные действия, и на этом все закончилось", - заявил он, очевидно намекая на недавнее задержание еще одного соратника Владимира Зеленского – Николая Тищенко, который на глазах у следователей разбил свой телефон.На все руки мастерКак себя профессионально идентифицирует Кирилл Тимошенко, понять достаточно трудно. По образованию он – юрист, оканчивал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, но разброс его должностей в последние годы находится в диапазоне от строительства до обороны. А параллельно он успевает заниматься пропагандистскими медиапроектами.Фамилия у него для украинского политикума многообещающая и беспроигрышная, известная на всю Украину. Речь, конечно, не о маршале Советского Союза Семёне Тимошенко, а о Юлии Владимировне.Когда Зеленский стал президентом, "Велике будівництво" было одним из его главных пиар-проектов – зеленые рекламные баннеры висели по всем украинским городам через каждые пять-десять метров, а о Кирилле Тимошенко внезапно все узнали как о его руководителе.Работал Тимошенко и в Офисе Президента, откуда был вынужден уйти со скандалом, а 1 марта 2024 года он был назначен штатным советником министра обороны Украины Рустема Умерова.Начинал при этом Тимошенко как спортивный журналист – сначала работал на областном днепропетровском телевидении, потом перебрался в Киев, на центральные каналы вроде "Интер" и "Украина".Окончательно он закрепился в медиасфере в 2011 году, когда стал продюсером продакшн-студий "07 Продакшн" и ООО "Мамас фильм продакшн", а потом основал рекламную компанию GOODMEDIA.С этой компанией Тимошенко занимался политическим пиаром не только Зеленского, но – до него – пятого президента Украины Петра Порошенко, его соратников Юрия Луценко и Владимира Гройсмана, снимал рекламные видео для армии, еще в 2015 году – во время "АТО".Один из недавних скандалов с участием Тимошенко связан именно с видео-креативом: в мае Минобороны Украины опубликовало его ролик, который в точности был списан с американской рекламы авто Jeep, снятой десять лет назад для чемпионата Super Bowl. СМИ обвинили в плагиате его супругу Алёну Тимошенко, владеющую сейчас GOODMEDIA.Любые скандалы практически всегда сходили Тимошенко с рук: в 2022 году он отвечал за гуманитарную помощь из Южной Кореи для борьбы с коронавирусом – тогда выяснилось, что ее перепродавали в супермаркетах "Эпицентр". В 2022 году возникла почти аналогичная ситуация – хищение гуманитарной помощи для прифронтовой Запорожской области, которая появилась на прилавках магазинов "АТБ" и "Сільпо".Несколько раз журналисты ловили Тимошенко на гуманитарном автомобиле ChevroletTahoe, предназначенном для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий – его пожертвовала американская компания General Motors. А в январе 2023 года Тимошенко оказался причастен к тендеру телеканала "Рада" с компанией "Кинокит": скандал был грандиозным, и ему пришлось уйти из ОП.Тогда, в январе 2023 года, издание Forbes, ссылаясь на источники в ОП, писало, что у Тимошенко плохие отношения с главой администрации Андреем Ермаком, и, кроме того, он "вызывает вопросы у международных партнеров".По словам источника, украинские власти не были удовлетворены темпами работы Тимошенко по ряду проектов, в том числе по обустройству мест для переселенцев, восстановлению постоянного жилья и построению временного.Издание, в частности, публиковало такие цитаты:"Было понятно, что Кирилл заигрался, и такое поведение не нравится ни руководству ОП, ни международным партнерам", — говорит нардеп, близкий к руководству СН на правах анонимности."Найти крайнегоНынешние проблемы Тимошенко неминуемо ассоциируются с недавним (пару дней назад) задержанием и помещением под домашний арест внефракционного депутата Верховной Рады Тищенко.Тищенко, кум Ермака, не первый, не второй и не третий раз попытавшийся "прибрать к рукам" мошеннические кол-центры, обирающие российских, украинских и европейских пенсионеров, на этот раз – в Днепропетровске (Днепре), внезапно и громко был задержан. При задержании Тищенко разбил телефон, а праздновать домашний арест отправился в дорогой киевский ресторан. Тем не менее, он был вычеркнут из списка тех, за кем на Украине "никогда не придут".Вполне возможно, что это связано с внешним давлением на украинское руководство по теме коррупции, с которой имена и Тимошенко, и Тищенко связаны неразрывно.В мае генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подготовил для американского Конгресса доклад, в котором подчеркнул: коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуется воровство, взятки, откаты, завышение цен всеми структурами и ведомствами, а это напрямую связано с выделением Украине американской финансовой помощи.Подробнее о деле Николая Тищенко - в материале Елены Мурзиной "Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, днепропетровская область, кирилл тимошенко, николай тищенко, владимир зеленский, офис президента, набу
Эксклюзив, Украина, Днепропетровская область, Кирилл Тимошенко, Николай Тищенко, Владимир Зеленский, Офис президента, НАБУ

Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски

16:00 28.06.2024
 
© liga.netКирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко
© liga.net
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Сергей Зуев
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В четверг, 27 июня, корреспондент "Украинской правды" с места событий сообщил о том, что к экс-заместителю главы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В деле также замешана Специализированная антикоррупционная прокуратура
Конкретная причина обысков пока неизвестна, но, по информации украинских СМИ, они связаны с коррупцией на проекте "Велике Будівництво" (большая или великая стройка – укр.) и "сливами" информации из НАБУ, к которым каким-то образом причастен Тимошенко.
По данным издания "Страна UA", обыски одновременно прошли у координатора "Большой стройки" Юрия Голика, который недавно покинул страну и находится в Австрии. Ранее он уже попадал в скандалы, связанные с воровством на проекте в Днепропетровской области: его НАБУ проверяло вместе с бывшим главой областной государственной администрации Валентином Резниченко.
Тимошенко в своих соцсетях сазу же заявил, что не имеет отношения к делу, по которому прошли обыски:
"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому я не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", – написал он.
Вел себя с журналистами Тимошенко оптимистично, сказал, что предоставил правоохранителям необходимые гаджеты.
"Телефон я не разбивал не прятал, предоставил следователям, они с ним провели следственные действия, и на этом все закончилось", - заявил он, очевидно намекая на недавнее задержание еще одного соратника Владимира Зеленского Николая Тищенко, который на глазах у следователей разбил свой телефон.
На все руки мастер
Как себя профессионально идентифицирует Кирилл Тимошенко, понять достаточно трудно. По образованию он – юрист, оканчивал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, но разброс его должностей в последние годы находится в диапазоне от строительства до обороны. А параллельно он успевает заниматься пропагандистскими медиапроектами.
Фамилия у него для украинского политикума многообещающая и беспроигрышная, известная на всю Украину. Речь, конечно, не о маршале Советского Союза Семёне Тимошенко, а о Юлии Владимировне.
Когда Зеленский стал президентом, "Велике будівництво" было одним из его главных пиар-проектов – зеленые рекламные баннеры висели по всем украинским городам через каждые пять-десять метров, а о Кирилле Тимошенко внезапно все узнали как о его руководителе.
Работал Тимошенко и в Офисе Президента, откуда был вынужден уйти со скандалом, а 1 марта 2024 года он был назначен штатным советником министра обороны Украины Рустема Умерова.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Начинал при этом Тимошенко как спортивный журналист – сначала работал на областном днепропетровском телевидении, потом перебрался в Киев, на центральные каналы вроде "Интер" и "Украина".
Окончательно он закрепился в медиасфере в 2011 году, когда стал продюсером продакшн-студий "07 Продакшн" и ООО "Мамас фильм продакшн", а потом основал рекламную компанию GOODMEDIA.
С этой компанией Тимошенко занимался политическим пиаром не только Зеленского, но – до него – пятого президента Украины Петра Порошенко, его соратников Юрия Луценко и Владимира Гройсмана, снимал рекламные видео для армии, еще в 2015 году – во время "АТО".
Один из недавних скандалов с участием Тимошенко связан именно с видео-креативом: в мае Минобороны Украины опубликовало его ролик, который в точности был списан с американской рекламы авто Jeep, снятой десять лет назад для чемпионата Super Bowl. СМИ обвинили в плагиате его супругу Алёну Тимошенко, владеющую сейчас GOODMEDIA.
Любые скандалы практически всегда сходили Тимошенко с рук: в 2022 году он отвечал за гуманитарную помощь из Южной Кореи для борьбы с коронавирусом – тогда выяснилось, что ее перепродавали в супермаркетах "Эпицентр". В 2022 году возникла почти аналогичная ситуация – хищение гуманитарной помощи для прифронтовой Запорожской области, которая появилась на прилавках магазинов "АТБ" и "Сільпо".
Несколько раз журналисты ловили Тимошенко на гуманитарном автомобиле ChevroletTahoe, предназначенном для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий – его пожертвовала американская компания General Motors. А в январе 2023 года Тимошенко оказался причастен к тендеру телеканала "Рада" с компанией "Кинокит": скандал был грандиозным, и ему пришлось уйти из ОП.
Тогда, в январе 2023 года, издание Forbes, ссылаясь на источники в ОП, писало, что у Тимошенко плохие отношения с главой администрации Андреем Ермаком, и, кроме того, он "вызывает вопросы у международных партнеров".
По словам источника, украинские власти не были удовлетворены темпами работы Тимошенко по ряду проектов, в том числе по обустройству мест для переселенцев, восстановлению постоянного жилья и построению временного.
Издание, в частности, публиковало такие цитаты:
"Было понятно, что Кирилл заигрался, и такое поведение не нравится ни руководству ОП, ни международным партнерам", — говорит нардеп, близкий к руководству СН на правах анонимности."
Найти крайнего
Нынешние проблемы Тимошенко неминуемо ассоциируются с недавним (пару дней назад) задержанием и помещением под домашний арест внефракционного депутата Верховной Рады Тищенко.
Тищенко, кум Ермака, не первый, не второй и не третий раз попытавшийся "прибрать к рукам" мошеннические кол-центры, обирающие российских, украинских и европейских пенсионеров, на этот раз – в Днепропетровске (Днепре), внезапно и громко был задержан. При задержании Тищенко разбил телефон, а праздновать домашний арест отправился в дорогой киевский ресторан. Тем не менее, он был вычеркнут из списка тех, за кем на Украине "никогда не придут".
Вполне возможно, что это связано с внешним давлением на украинское руководство по теме коррупции, с которой имена и Тимошенко, и Тищенко связаны неразрывно.
В мае генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подготовил для американского Конгресса доклад, в котором подчеркнул: коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуется воровство, взятки, откаты, завышение цен всеми структурами и ведомствами, а это напрямую связано с выделением Украине американской финансовой помощи.
Подробнее о деле Николая Тищенко - в материале Елены Мурзиной "Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет
 
ЭксклюзивУкраинаДнепропетровская областьКирилл ТимошенкоНиколай ТищенкоВладимир ЗеленскийОфис президентаНАБУ
 
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