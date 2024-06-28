https://ukraina.ru/20240628/1055938726.html

Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски

Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски - 28.06.2024 Украина.ру

Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыски

В четверг, 27 июня, корреспондент "Украинской правды" с места событий сообщил о том, что к экс-заместителю главы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В деле также замешана Специализированная антикоррупционная прокуратура

2024-06-28T16:00

2024-06-28T16:00

2024-06-28T16:00

эксклюзив

украина

днепропетровская область

кирилл тимошенко

николай тищенко

владимир зеленский

офис президента

набу

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Конкретная причина обысков пока неизвестна, но, по информации украинских СМИ, они связаны с коррупцией на проекте "Велике Будівництво" (большая или великая стройка – укр.) и "сливами" информации из НАБУ, к которым каким-то образом причастен Тимошенко.По данным издания "Страна UA", обыски одновременно прошли у координатора "Большой стройки" Юрия Голика, который недавно покинул страну и находится в Австрии. Ранее он уже попадал в скандалы, связанные с воровством на проекте в Днепропетровской области: его НАБУ проверяло вместе с бывшим главой областной государственной администрации Валентином Резниченко.Тимошенко в своих соцсетях сазу же заявил, что не имеет отношения к делу, по которому прошли обыски:"Сенсация отменяется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому я не имею никакого отношения. Все требования правоохранителей я выполнил, лично ко мне претензий нет", – написал он.Вел себя с журналистами Тимошенко оптимистично, сказал, что предоставил правоохранителям необходимые гаджеты."Телефон я не разбивал не прятал, предоставил следователям, они с ним провели следственные действия, и на этом все закончилось", - заявил он, очевидно намекая на недавнее задержание еще одного соратника Владимира Зеленского – Николая Тищенко, который на глазах у следователей разбил свой телефон.На все руки мастерКак себя профессионально идентифицирует Кирилл Тимошенко, понять достаточно трудно. По образованию он – юрист, оканчивал Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, но разброс его должностей в последние годы находится в диапазоне от строительства до обороны. А параллельно он успевает заниматься пропагандистскими медиапроектами.Фамилия у него для украинского политикума многообещающая и беспроигрышная, известная на всю Украину. Речь, конечно, не о маршале Советского Союза Семёне Тимошенко, а о Юлии Владимировне.Когда Зеленский стал президентом, "Велике будівництво" было одним из его главных пиар-проектов – зеленые рекламные баннеры висели по всем украинским городам через каждые пять-десять метров, а о Кирилле Тимошенко внезапно все узнали как о его руководителе.Работал Тимошенко и в Офисе Президента, откуда был вынужден уйти со скандалом, а 1 марта 2024 года он был назначен штатным советником министра обороны Украины Рустема Умерова.Начинал при этом Тимошенко как спортивный журналист – сначала работал на областном днепропетровском телевидении, потом перебрался в Киев, на центральные каналы вроде "Интер" и "Украина".Окончательно он закрепился в медиасфере в 2011 году, когда стал продюсером продакшн-студий "07 Продакшн" и ООО "Мамас фильм продакшн", а потом основал рекламную компанию GOODMEDIA.С этой компанией Тимошенко занимался политическим пиаром не только Зеленского, но – до него – пятого президента Украины Петра Порошенко, его соратников Юрия Луценко и Владимира Гройсмана, снимал рекламные видео для армии, еще в 2015 году – во время "АТО".Один из недавних скандалов с участием Тимошенко связан именно с видео-креативом: в мае Минобороны Украины опубликовало его ролик, который в точности был списан с американской рекламы авто Jeep, снятой десять лет назад для чемпионата Super Bowl. СМИ обвинили в плагиате его супругу Алёну Тимошенко, владеющую сейчас GOODMEDIA.Любые скандалы практически всегда сходили Тимошенко с рук: в 2022 году он отвечал за гуманитарную помощь из Южной Кореи для борьбы с коронавирусом – тогда выяснилось, что ее перепродавали в супермаркетах "Эпицентр". В 2022 году возникла почти аналогичная ситуация – хищение гуманитарной помощи для прифронтовой Запорожской области, которая появилась на прилавках магазинов "АТБ" и "Сільпо".Несколько раз журналисты ловили Тимошенко на гуманитарном автомобиле ChevroletTahoe, предназначенном для эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий – его пожертвовала американская компания General Motors. А в январе 2023 года Тимошенко оказался причастен к тендеру телеканала "Рада" с компанией "Кинокит": скандал был грандиозным, и ему пришлось уйти из ОП.Тогда, в январе 2023 года, издание Forbes, ссылаясь на источники в ОП, писало, что у Тимошенко плохие отношения с главой администрации Андреем Ермаком, и, кроме того, он "вызывает вопросы у международных партнеров".По словам источника, украинские власти не были удовлетворены темпами работы Тимошенко по ряду проектов, в том числе по обустройству мест для переселенцев, восстановлению постоянного жилья и построению временного.Издание, в частности, публиковало такие цитаты:"Было понятно, что Кирилл заигрался, и такое поведение не нравится ни руководству ОП, ни международным партнерам", — говорит нардеп, близкий к руководству СН на правах анонимности."Найти крайнегоНынешние проблемы Тимошенко неминуемо ассоциируются с недавним (пару дней назад) задержанием и помещением под домашний арест внефракционного депутата Верховной Рады Тищенко.Тищенко, кум Ермака, не первый, не второй и не третий раз попытавшийся "прибрать к рукам" мошеннические кол-центры, обирающие российских, украинских и европейских пенсионеров, на этот раз – в Днепропетровске (Днепре), внезапно и громко был задержан. При задержании Тищенко разбил телефон, а праздновать домашний арест отправился в дорогой киевский ресторан. Тем не менее, он был вычеркнут из списка тех, за кем на Украине "никогда не придут".Вполне возможно, что это связано с внешним давлением на украинское руководство по теме коррупции, с которой имена и Тимошенко, и Тищенко связаны неразрывно.В мае генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч подготовил для американского Конгресса доклад, в котором подчеркнул: коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, практикуется воровство, взятки, откаты, завышение цен всеми структурами и ведомствами, а это напрямую связано с выделением Украине американской финансовой помощи.Подробнее о деле Николая Тищенко - в материале Елены Мурзиной "Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, днепропетровская область, кирилл тимошенко, николай тищенко, владимир зеленский, офис президента, набу