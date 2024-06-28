В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
14:04 28.06.2024 (обновлено: 14:07 28.06.2024)
Прошедшие дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома не являются событием нашей повестки дня. Президент России Владимир Путин не отслеживал их ход, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
"Я не думаю, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США", – сказал он журналистам.
У руководства страной есть дела важнее и актуальнее, добавил спикер Кремля. Дебаты – это внутреннее дело США, а в России позже ознакомятся с заявлениями лидеров.
Накануне Трамп одержал решительную победу в дебатах с Байденом. По данным CNN, только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.
После выступлений двух политиков мировые СМИ резко сменили риторику в отношении Байдена и его политики по Украине.
Вчера, 04:59"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по УкраинеРиторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук