В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена - 28.06.2024 Украина.ру
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В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена - 28.06.2024 Украина.ру
В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена
Прошедшие дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома не являются событием нашей повестки дня. Президент России Владимир Путин не отслеживал их ход, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
2024-06-28T14:04
2024-06-28T14:07
новости
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дональд трамп
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россия
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У руководства страной есть дела важнее и актуальнее, добавил спикер Кремля. Дебаты – это внутреннее дело США, а в России позже ознакомятся с заявлениями лидеров. Накануне Трамп одержал решительную победу в дебатах с Байденом. По данным CNN, только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента. После выступлений двух политиков мировые СМИ резко сменили риторику в отношении Байдена и его политики по Украине.Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.
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новости, кремль, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия, дебаты
Новости, Кремль, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, дебаты

В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена

14:04 28.06.2024 (обновлено: 14:07 28.06.2024)
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Прошедшие дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома не являются событием нашей повестки дня. Президент России Владимир Путин не отслеживал их ход, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
"Я не думаю, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США", – сказал он журналистам.
У руководства страной есть дела важнее и актуальнее, добавил спикер Кремля. Дебаты – это внутреннее дело США, а в России позже ознакомятся с заявлениями лидеров.
Накануне Трамп одержал решительную победу в дебатах с Байденом. По данным CNN, только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента.
После выступлений двух политиков мировые СМИ резко сменили риторику в отношении Байдена и его политики по Украине.
Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.
Дональд Трамп
Вчера, 04:59
"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по УкраинеРиторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
 
НовостиКремльСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинРоссиядебаты
 
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