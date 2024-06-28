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В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена

В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена - 28.06.2024 Украина.ру

В Кремле прокомментировали дебаты Трампа и Байдена

Прошедшие дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома не являются событием нашей повестки дня. Президент России Владимир Путин не отслеживал их ход, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

2024-06-28T14:04

2024-06-28T14:04

2024-06-28T14:07

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У руководства страной есть дела важнее и актуальнее, добавил спикер Кремля. Дебаты – это внутреннее дело США, а в России позже ознакомятся с заявлениями лидеров. Накануне Трамп одержал решительную победу в дебатах с Байденом. По данным CNN, только 33% респондентов полагают, что нынешний глава Белого дома был убедительнее своего оппонента. После выступлений двух политиков мировые СМИ резко сменили риторику в отношении Байдена и его политики по Украине.Чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров читайте в интервью политолога, американиста Грега Вайнера изданию Украина. ру.

https://ukraina.ru/20240627/1055862542.html

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новости, кремль, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин, россия, дебаты