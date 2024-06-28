Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем

"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с Россией

На Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса