Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем - 28.06.2024 Украина.ру
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Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем
Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем - 28.06.2024 Украина.ру
Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в отношении смены руководства Североатлантического альянса и Евросоюза. Марку Рютте, Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас он пожелал максимальных провалов и чудовищных проблем, в то время как Россия будет им всячески помогать в этом
2024-06-28T17:03
2024-06-28T17:10
новости
ес
нато
рютте
россия
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
русофобия
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Оценивая каждого из новоназначенных руководителей Медведев отметил, что "каждый другого краше". Рютте сменил риторику на русофобскую, возможно, под влиянием наркотиков, полагает политик. Урсулу фон дер Ляйен, преданную заокеанским хозяевам, он сравнил с волжской воблой среднего размера. "В Кае (Каллас - Ред.) прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, её собственный муженёк Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вёл дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около 1,5 миллиона евро", – напомнил Медведев в своем телеграм-канале. По его мнению, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. В будущем Медведев ждет появления "какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана".Ранее Североатлантический альянс принялся создавать военно-транспортный коридор для переброски войск к российским границам. Ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева.
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новости, ес, нато, рютте, россия, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, русофобия
Новости, ЕС, НАТО, Рютте, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Русофобия

Медведев пожелал новому руководству НАТО и ЕС максимальных провалов и чудовищных проблем

17:03 28.06.2024 (обновлено: 17:10 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Читать в
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в отношении смены руководства Североатлантического альянса и Евросоюза. Марку Рютте, Урсуле фон дер Ляйен и Кае Каллас он пожелал максимальных провалов и чудовищных проблем, в то время как Россия будет им всячески помогать в этом
Оценивая каждого из новоназначенных руководителей Медведев отметил, что "каждый другого краше". Рютте сменил риторику на русофобскую, возможно, под влиянием наркотиков, полагает политик. Урсулу фон дер Ляйен, преданную заокеанским хозяевам, он сравнил с волжской воблой среднего размера.
"В Кае (Каллас - Ред.) прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, её собственный муженёк Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вёл дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около 1,5 миллиона евро", – напомнил Медведев в своем телеграм-канале.
По его мнению, европейское фрик-шоу становится значительно увлекательнее: чем дальше, тем участники уродливее. В будущем Медведев ждет появления "какого-нибудь Пеннивайза прямо из-за океана".
Ранее Североатлантический альянс принялся создавать военно-транспортный коридор для переброски войск к российским границам.
Ждет ли Россию затяжная война с НАТО читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
2 июня, 04:15
"Группировку отморозков возглавляет Британия". Шкурлатов о тех, кто из НАТО согласился на войну с РоссиейНа Западе существует партия войны. Внутри нее существует партия абсолютных безумцев, которые хотят эту войну поднять до какого-то неимоверного градуса
 
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