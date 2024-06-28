Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
16:37 28.06.2024 (обновлено: 16:42 28.06.2024)
© Украина.руМитинг против продажи земли
© Украина.ру
Жители населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов обязаны покинуть свои дома по требованию Совета обороны Харьковской области. Об этом 28 июня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов
"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - сказано в его телеграм-канале.
В первую очередь, власти настаивают на том, чтобы села Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района, Александровка и Скорики Богодуховского района, Моначиновка и Дорошовка Купянского района, а также еще 24 населенных пункта покинули женщины и дети.
Для них якобы уже готовы пункты временного размещения, добавил глава администрации.
Ранее сообщалось, что около 130 тысяч украинцев выехав в эвакуацию вернулись обратно в свои дома, расположенные уже в новых регионах России. Новороссию украинцы выбирают, потому как Киев не способен предоставить людям условия для проживания.
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