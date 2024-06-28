Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ - 28.06.2024 Украина.ру
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Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ - 28.06.2024 Украина.ру
Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
Жители населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов обязаны покинуть свои дома по требованию Совета обороны Харьковской области. Об этом 28 июня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов
2024-06-28T16:37
2024-06-28T16:42
новости
харьковская область
олег синегубов
россия
новороссия
наступление
вс рф
сво
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В первую очередь, власти настаивают на том, чтобы села Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района, Александровка и Скорики Богодуховского района, Моначиновка и Дорошовка Купянского района, а также еще 24 населенных пункта покинули женщины и дети. Для них якобы уже готовы пункты временного размещения, добавил глава администрации. Ранее сообщалось, что около 130 тысяч украинцев выехав в эвакуацию вернулись обратно в свои дома, расположенные уже в новых регионах России. Новороссию украинцы выбирают, потому как Киев не способен предоставить людям условия для проживания.Подробнее о том, какие задачи стоят перед Вооруженными силами РФ в Харьковской области читайте в интервью изданию Украина.ру писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.
https://ukraina.ru/20240627/1055868328.html
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452
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новости, харьковская область, олег синегубов, россия, новороссия, наступление, вс рф, сво
Новости, Харьковская область, Олег Синегубов, Россия, Новороссия, наступление, ВС РФ, СВО

Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ

16:37 28.06.2024 (обновлено: 16:42 28.06.2024)
 
© Украина.руМитинг против продажи земли
Митинг против продажи земли
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Жители населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов обязаны покинуть свои дома по требованию Совета обороны Харьковской области. Об этом 28 июня сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов
"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - сказано в его телеграм-канале.
В первую очередь, власти настаивают на том, чтобы села Загрызово, Малеевка, Шейковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района, Александровка и Скорики Богодуховского района, Моначиновка и Дорошовка Купянского района, а также еще 24 населенных пункта покинули женщины и дети.
Для них якобы уже готовы пункты временного размещения, добавил глава администрации.
Ранее сообщалось, что около 130 тысяч украинцев выехав в эвакуацию вернулись обратно в свои дома, расположенные уже в новых регионах России. Новороссию украинцы выбирают, потому как Киев не способен предоставить людям условия для проживания.
Подробнее о том, какие задачи стоят перед Вооруженными силами РФ в Харьковской области читайте в интервью изданию Украина.ру писателя, юриста и военного волонтера Германа Садулаева.
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Вчера, 05:13
В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конецВечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
 
НовостиХарьковская областьОлег СинегубовРоссияНовороссиянаступлениеВС РФСВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:37Власти Харьковской области вновь расширили зону принудительной эвакуации из-за наступления ВС РФ
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