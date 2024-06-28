Белоруссия направила РСЗО "Полонез" для охраны госграницы из-за сложной обстановки
15:35 28.06.2024 (обновлено: 15:39 28.06.2024)
РСЗО "Полонез"
В связи со сложной обстановкой вблизи государственной границы Белоруссии на боевое дежурство заступил дивизион 301-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Полонез". Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны Республики
РЗСО в назначенное время прибыл в зону дежурства с полным боевым комплектом.
"В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что РСЗО готова выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут.
В Вооруженных Силах Республики продолжается внезапная проверка боевой готовности, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в этот же день в Госпогранкомитете Белоруссии сообщали о регулярной фиксации полетов разведывательных украинских дронов, их попытки пересечения белорусской границы пресекаются с помощью боевого оружия.
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