https://ukraina.ru/20240628/1055939902.html

ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить

ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить - 28.06.2024 Украина.ру

ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить

Бурштынская ТЭС, расположенная на Ивано-Франковщине и обеспечивающая электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Западной Украины — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской, больше не подлежит восстановлению. О последствиях ракетных обстрелов ВС России заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук

2024-06-28T16:03

2024-06-28T16:03

2024-06-28T16:10

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Она напомнила, что армия РФ атаковала теплоэлектростанцию более 12-ти раз. Остановка работы объекта приведет к тому, что город Бурштын на зиму рискует остаться без тепла и горячей воды. Для решения проблемы выделено шесть котельных для социальных объектов и населения, добавила чиновник. О проблемах в других населенных пунктах украинских областей Онищук не сообщила. "Определенный период времени мы уже понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она очень сильно разрушена", – цитирует ее "Экономическая правда". Только в июне российская армия неоднократно атаковала Бурштынскую теплоэлектростанции. По данным украинской стороны, четыре ракеты попали в открытое распределительное устройство ТЭС.В конце мая "Укрэнерго" сообщало, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. Как на Украине еще в начале спецоперации запустили режим самоуничтожения энергосистемы читайте в материале эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на Украина.ру.

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