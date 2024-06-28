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ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить
ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить - 28.06.2024 Украина.ру
ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить
Бурштынская ТЭС, расположенная на Ивано-Франковщине и обеспечивающая электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Западной Украины — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской, больше не подлежит восстановлению. О последствиях ракетных обстрелов ВС России заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук
2024-06-28T16:03
2024-06-28T16:03
2024-06-28T16:10
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Она напомнила, что армия РФ атаковала теплоэлектростанцию более 12-ти раз. Остановка работы объекта приведет к тому, что город Бурштын на зиму рискует остаться без тепла и горячей воды. Для решения проблемы выделено шесть котельных для социальных объектов и населения, добавила чиновник. О проблемах в других населенных пунктах украинских областей Онищук не сообщила. "Определенный период времени мы уже понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она очень сильно разрушена", – цитирует ее "Экономическая правда". Только в июне российская армия неоднократно атаковала Бурштынскую теплоэлектростанции. По данным украинской стороны, четыре ракеты попали в открытое распределительное устройство ТЭС.В конце мая "Укрэнерго" сообщало, что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции. Как на Украине еще в начале спецоперации запустили режим самоуничтожения энергосистемы читайте в материале эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Западная Украина, ТЭС, Энергосистема Украины, СВО
ВС России уничтожили теплоэлектростанцию, питавшую 3 области Украины, – ее не восстановить
16:03 28.06.2024 (обновлено: 16:10 28.06.2024)
Бурштынская ТЭС, расположенная на Ивано-Франковщине и обеспечивающая электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Западной Украины — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской, больше не подлежит восстановлению. О последствиях ракетных обстрелов ВС России заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук
Она напомнила, что армия РФ атаковала теплоэлектростанцию более 12-ти раз.
Остановка работы объекта приведет к тому, что город Бурштын на зиму рискует остаться без тепла и горячей воды. Для решения проблемы выделено шесть котельных для социальных объектов и населения, добавила чиновник.
О проблемах в других населенных пунктах украинских областей Онищук не сообщила.
"Определенный период времени мы уже понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она очень сильно разрушена", – цитирует ее "Экономическая правда".
Только в июне российская армия неоднократно атаковала Бурштынскую теплоэлектростанции. По данным украинской стороны, четыре ракеты попали в открытое распределительное устройство ТЭС.
В конце мая "Укрэнерго" сообщало,
что на Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции.